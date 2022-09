Après la trêve de la Coupe AWBB, place à un nouveau derby pour Profondeville qui accueille les voisines de Namur. "Un gros morceau, annonce le mentor des Sharks, Jordan Mouchart. Nous n’avons rien à perdre, face à une équipe qui sera dans le Top 5 selon moi. De plus, à domicile, c’est le même discours que face à Boninne. En espérant qu’on en a tiré les leçons."

Qui dit derby, dit engagement. Pour ce samedi, les Mosanes profiteront d’un effectif presque au complet. "Seule Dandois manque à l’appel. Cela fait du bien dans le groupe, où l’on sent que le collectif commence à bien tourner. Face à Namur et son jeu basé sur de l’un contre un, il s’agira de les contrôler défensivement. Notre victoire face à Quaregnon est un bon pas, il s’agit d’être dans la continuité."

Pour les filles d’Aurélien Garraux, c’est également un nouveau derby, après celui remporté face à Loyers à la maison. "Nous restons sur notre ligne de conduite, où la formation est la priorité, pointe l’entraîneur namurois. On se focalise sur nous et pas sur l’adversaire. En face, c’est un bon mix entre jeunesse et expérience, avec des filles comme Bouchat et Romnée."

Hormis la blessure de longue durée d’Agabalova, le noyau namurois de Namur sera au complet.

Boninne B – Mons (d. 11h)

Après Profondeville et Fleurus, les Boninnoises s’attaquent à Mons, une autre grosse cylindrée. "On attaque les choses sérieuses, déclare le coach boninnois, Germain Fivet. Les Montoises sont hyper motivées à nous battre et sont fort revanchardes. Elles sont sur une belle dynamique, tout comme nous. Mais il faudra corriger certains aspects défensifs par rapport à notre match contre Fleurus." Si Boninne et Mons visent le haut du tableau, les deux formations ont un style de jeu bien différent. "Nous avons plus un jeu typé offensif, alors que les Montoises sont redoutables en défense, avec un jeu typique du Borinage, c’est-à-dire très physique. Nous sommes prévenues !"

Loyers – Belleflamme (d. 15h)

Après Namur, les Loyersoises enchaînent avec une nouvelle grosse équipe de la série: Belleflamme. Les Liégeoises qui restent sur une défaite face à Castors Braine.

"Nous abordons le match afin d’être prêt d’ici fin octobre-début novembre, avoue l’entraîneur loyersois, Nicolas Rassart, qui ne pourra plus compter sur Lukowiak qui arrête sa saison pour ses études. A.Ernoux est ‘out’ pour tout le reste de la saison, Dubit ne sera pas de retour comme prévu pour début du mois. Picchione et D’Haens ne seront pas à 100%" Concernant le volet sportif, le coach namurois espère une performance comme face à Fleurus. "Pourquoi ne pas créer une petite surprise comme face à Fleurus ? Est-ce que Belleflamme est plus fort que nous sur papier ? Sans doute, mais je ne pars pas battu d’avance."