Du haut niveau avec Cyril Evrard, Laura Schouteten et Lucas Laurent

Laura Schouteten a, elle, décroché le prix de l’espoir féminin 2022. Laura commence la gymnastique à Eghezée à l’EAG en 2013 à 8 ans, jusqu’à la division 3. En 2017, enrôlée au Gymnos Charleroi pour augmenter son volume hebdomadaire (26h), elle monte en D2 puis en division 1. En 2019 elle participe au "top gym", le célèbre tournoi international junior carolo. À 16 ans, passée chez les seniors, et après une blessure à la cheville, elle devient championne francophone 2022 en D1. Qualifiée pour les championnats de Belgique, elle se blesse avant la compétition.

Lucas Laurent a quant à lui décroché le prix de l’espoir masculin. Après dix ans sur les terrains de foot d’Aische, Arquet et Ciney en interprovinciaux, il s’est inscrit en athlétisme au SMAC en novembre 2019 sous la direction de Serge Moreaux. D’emblée, en janvier 2020, il décroche le titre LBFA (scolaire) sur 60 m en indoor. Très vite les belles performances et les titres vont s’enchaîner. Et il compte déjà plusieurs titres de champion de Belgique scolaire conquis en 2021 sur 4X100, 100 et 200m. Il a notamment battu des records scolaires détenus par Julien Watrin ou Jonathan Borlée. En 2022, les bons chronos s’enchaînent jusqu’à devenir, il y a quelques jours champion de Belgique Junior sur 400 mètres ! Les autres lauréats au palmarès sont Stéphane Hanrez, instructeur au Mood Do Fighting (meilleur bénévole) et Thierry Thirionet (Entente hesbignonne), meilleur coach.

Les champions 2022 étaient aussi mis à l’honneur, citons en arts martiaux le Traditional Shotokan Karaté Club d’Eghezée, le Wa-Jutusu Club Eghezée et l’Agatsukan Eghezée.

En tennis de table, le TT Harlue est sacré en D4 et en D6. L’équipe A du TT Leuze est championne en D3 de toutes les séries. Quant à l’équipe D composée majoritairement de jeunes elle termine avec 4 points d’avance sur son dauphin, Erpent. L’équipe E, est sacrée dans sa série de D6 et Arthur Paul est champion provincial en Vétérans 85.

En football les U14 de l’Entente hesbignonne, coachés par Thierry Thirionet sont champions en régionaux avec la meilleure attaque et la meilleure défense. Les U9 du R.A.C. Leuze entraînés par Mimi De Clercq terminent, eux, à la 3e place en Coupe de Belgique.