Boninne face à son premier grand test

Alleur – Namur B (d. 13 h)

Avec une copie parfaite de trois succès en autant de rencontres, Namur a tous les signaux au vert avant de se rendre à Alleur. "Notre objectif est de rester invaincu le plus longtemps possible, espère le coach, Jérémie Palix. Ce déplacement s’annonce toutefois compliqué car gagner à Alleur n’est jamais évident, d’autant que je ne connais pas trop la composition de l’équipe. Par ailleurs, on ne sera pas au complet parce que la D1 joue presque en même temps, et je dois me passer de Defosset et de Chirishungu, blessées."

Ciney – Herve-Battice (d. 14 h)

Au lendemain de leur qualification en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique, les Cinaciennes retrouvent le championnat, là où elles sont moins à la fête avec un bilan négatif. "On doit reproduire l’agressivité défensive appliquée à Schoten, souhaite la coach, Fannie Vandesteene. On pourrait même l’augmenter face à cette formation d’Herve-Battice, à ne pas sous-estimer mais qui est à notre portée, car tout n’était pas parfait. Et cela le jour de la présentation des équipes."

Ciney récupère Stéphanie Medjo mais perd Mathilde Bechoux, touchée au genou.