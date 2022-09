Toutes deux battues en match d’ouverture, les deux équipes espèrent donc lancer leur saison ce week-end, d’autant que pour les Namurois, il s’agit là d’une seconde rencontre à domicile.

Mais une fois de plus, Belgrade ne sera pas au complet. Si Mertens et certainement André seront de retour, il est encore trop tôt pour revoir Thiry et Duchêne. "Nous nous sommes très bien entraînés ces deux dernières semaines, ce qui est encourageant, confie le coach belgradois Didier Thémans. Nous avons les moyens de battre Ninane, d’autant plus chez nous. Ce n’est en rien diminuer la valeur de cette équipe car nous ne pouvons sous-estimer aucun adversaire dans les conditions actuelles de notre groupe. Nous avons gaspillé une possible première victoire contre Hasselt car nous n’avons pas affiché une bonne mentalité et avons manqué de collectif. Je pense que si nous corrigeons déjà ces deux points, nous augmenterons nos chances de victoire. Un succès que j’espère plus pour lancer notre saison, que pour le classement. Je dois pouvoir compter sur chaque joueur et c’est le message que j’ai fait passer aux entraînements. Je sais que les joueurs en veulent mais il faut dès ce samedi le prouver sur le terrain car nous avons besoin de remporter quelques succès en attendant le retour d’un noyau complet."