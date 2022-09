"Nous allons affronter une équipe athlétique, typiquement bruxelloise, et bien en place dans cette division. En principe, ce n’est pas là que nous devons gagner, relativise le coach, Didier Themans. Nous devrons être rigoureux dans le contrôle du 1 contre 1 et commettre le moins d’erreurs possible. Mais si nous maîtrisons le tempo de la rencontre et si nous jouons dur, nous sommes capables de créer la surprise."

L’effectif belgradois est annoncé au complet.

Huy – Beez (d. 17 h)

Vainqueur de Haneffe il y a deux semaines, Beez a officiellement lancé sa saison. Le plus dur reste à confirmer sur les terres hutoises.

"Attention car Huy, sans victoire actuellement, compte bien débloquer son compteur, surtout s’il regarde le classement, il peut penser qu’on est à sa portée, rappelle le coach, Didier Prinsen. Dommage qu’il y a eu cette interruption d’une semaine, cela coupe un peu notre élan. Néanmoins, on s’est vraiment bien entraîné et à nous de répéter ce bon début de match établi à Haneffe. En tout cas, si nous l’emportons sur Huy et sur Belleflamme, nous allons rattraper cette mauvaise entame de saison."