Beez espère débloquer son compteur

"Après deux succès à domicile, ce serait parfait de confirmer à l’extérieur, confie Bastien Gilain. Si ce sera compliqué, la bonne mentalité a donné confiance à mes jeunes joueurs dont certains ne sont âgés que de 16, 17 ans".

La soirée de samedi débutera par le derby entre Loyers et Beez. "Beez est une équipe jeune et dynamique qui va courir, prévient Pierre Baudelet. Comme le combat intérieur sera important, nous devrons remporter la bataille du rebond".

À Beez, Hervé Forthomme prévoit un déplacement compliqué. "Malgré nos deux défaites, on ne joue pas si mal mais il manque le petit truc pour décrocher un premier succès".

Dès 21 heures, le promu mazycien recevra Ciney qui vogue en tête du classement. "Comme ce fut le cas en Coupe, mon équipe sera au complet pour la première fois de la saison, explique le coach des Coalisés Geoffrey Dieu . Et comme Ciney sera aussi au grand complet, vu que son équipe R1 joue le lendemain, je sais que l’opposition sera forte". De son côté, Pierre-Yves Delveaux craint ce déplacement. "Comme Mazy est une bien balancée avec un mélange de jeunesse et d’expérience, il faudra confirmer les trois premiers matches en jouant juste en défense et faire faire attention à Gilles Lemy qui est un joueur clé".

Enfin, Dinant devra batailler ferme dimanche pour espérer un succès face à Mariembourg.