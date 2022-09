Andenne perd Stas, Ciney sur ses gardes

St-Louis, avec une seule victoire au compteur, est un adversaire tout à fait prenable. "Tom Ventat est leur fer de lance, ajoute le coach. Nous avons en fait rendez-vous avec nous-mêmes. Nous devons provoquer notre chance. Si on perd à nouveau, je pense que les dents vont commencer à grincer."

Les nouvelles sont par contre moins bonnes pour Jimmy Stas. Le meneur andennais est bien victime d’une rupture des ligaments croisés du genou. Sa saison est malheureusement terminée…

Loyers – Ans (s. 20 h 45)

Éliminés soudainement en Coupe AWBB contre Braine, les Loyersois doivent désormais se concentrer sur le championnat et la venue d’Ans, une formation qui n’a pas encore récolté le moindre succès. "Il faut passer à l’étape suivante, déclare le coach Marnegrave. On n’a pas à rougir de notre début de championnat, avec deux succès sur trois. Ans connaît pas mal de soucis en ce début de saison. Ils ont perdu les frères Beaujean et leur pivot, Senna Hounhanou. C’est un adversaire qui ne devrait pas, a priori, nous poser des problèmes."

Au niveau de l’effectif, aucun retour de l’infirmerie n’est à signaler. "Bastien Guillaume a recommencé l’entraînement avec opposition ce jeudi, déclare le coach. Il attend le feu vert du médecin avant de pouvoir jouer. Audric Despontin reprend tout doucement, mais il est trop court pour jouer ce samedi. Théo Bastin est toujours out."

Marceau Descamps prêtera à nouveau main-forte à l’équipe.

Ciney – Verviers (d. 16 h 30)

Après leur démonstration de force contre St-Louis en Coupe, les Cinaciens accueillent Verviers ce dimanche, jour de la présentation des équipes. "On espère avoir du monde", sourit le coach Balthazar.

Les Cinaciens auront certainement besoin d’encouragement pour aller chercher la victoire contre les Liégeois, qui n’ont pas fait dans la dentelle face à Andenne il y a 15 jours. "C’est sûr, il ne faudra pas les sous-estimer, précise le coach cinacien. Nos adversaires sont jeunes, ils courent vite et shootent bien. Ils ont également de la taille. Ils ont pris pour habitude, depuis le début du championnat, d’alimenter facilement le marquoir. On devra faire des stops défensifs pour pouvoir s’imposer."

Seul Laroche, blessé aux adducteurs (déchirure), manquera à l’appel.