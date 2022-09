Nouvelle performance pour Fernémont-Maillen

Toujours le même, un certain ancien pilote professionnel, Stéphane Lefebvre qui a bien plus de rythme que le duo namurois et leur Skoda Fabia Rally2 Evo, régionale elle aussi.

"La déception était grande car j’y ai cru jusqu’au bout à cette victoire. Peu de personnes le savent mais j’ai crevé dans la première spéciale de la dernière boucle. J’ai donc dû mettre les deux pneus pluie emportés en roue de secours pour finir et j’ai quand même su lui reprendre une bonne seconde dans la deux. Malheureusement, il a fait la différence dans la suivante alors que je pensais être très bon au niveau des pneus. Je me sentais bien dans l’auto mais ce n’était pas assez performant. Les pneus pour le sec auraient vraiment été plus performants. Stéphane a également prouvé qu’il a un niveau supérieur à celui de la Belgique en frappant souvent très fort à un moment clé de la course." Néanmoins, le premier à reconnaître la réelle performance des Namurois était le Français qui aura dû batailler très dur toute la journée mais aussi durant la saison face à nos régionaux.

L’Aarova avant le Condroz

Surprise avant le prochain week-end, Adrian s’alignera en Ford Escort à Audenaerde où les organisateurs tiennent à réunir d’anciens champions nationaux. Pour l’occasion, ce sera avant tout pour le fun avec Éric Borguet, un autre revenant. Mais les choses sérieuses reprendront bien sûr dès le Condroz où Adrian et Samuel voudront gagner (et où Lefebvre sera encore au départ bien sûr).

"Nous serons encore mieux préparés et nous tenons vraiment à terminer l’année en beauté. Le but était de gagner l’East Belgian et il sera le même à Huy."

Avant 2023 où le duo explore déjà différentes pistes pour rejouer un titre national qu’ils ont gagné deux fois.