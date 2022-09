E6-E4: 1. Nicolas Camerman (E4, Bunny Chapois); 2. Fiorella Collard (E4, Vedrinamur); 3. Nicolas Lambrix (E6, Namur) et Kévin Scaillet (E4, Rosée).

E2-E0: 1. Mattéo Fichet (E0, Bourlez); 2. Harley Taminiau (E2, Bourlez); 3. Jean-Claude Vanderschueren (E0, Rouillon) et Aurélien Romnée (E2, Bunny Chapois).

D6-D4: 1. Sébastien Conreur (D4, Fontaine); 2. Jean-Baptiste Daniel (D4, 3 Vallées) ; 3. Jérémie Fondu (D4, 3 Vallées) et Fabian Dirick (D6, Bunny Chapois).

D2-D0: 1. Marius Mailleux (D0, La Cipale); 2. Anne Heine (D2, Philippeville); 3. Thomas Paquet (D4, Presgaux) et Johnny Liégeois (D2, Dinant). C spécial: 1. Alexandre Rastelli (C0, Tilly); 2. Blanco Faisca Rodrigues (C0, Alpa); 3. Maxime Auguste (C4, Gembloux) et Julien Denauw (C2, Thuin).

C: Alexandre Rastelli (C0, Thuin); 2. Faisca Blanco Rodrigues (C0, Alpa); 3. Marius Mailleux (D0, La Cipale) et Lorenzo Goossens (C0, Andoy).