Les Meutois se déplaceront à Warnant privés de Smal, suspendu et de Sleeuwaert, blessé à l’arrière de la cuisse contre Rebecq et out une quinzaine de jours. Le reste du noyau est disponible. "On attend une date pour le match de Coupe à St-Trond", précise Laurent Gomez.

Namur

Les Merles devront se passer de Khaida, qui s’est cassé le bras au boulot, et d’Ebui, suspendu trois journées après avoir reçu le bristol rouge contre Rebecq.

D3 ACFF

Couvin

Premier derby de la saison pour les Couvinois, qui affrontent Tamines dimanche. L’infirmerie est toujours aussi pleine. "Hallaert s’est entraîné seul, mais il ne sera pas encore rétabli pour dimanche, précise Gabor Bukran. Sobry, Kaba et Eugène sont toujours blessés, tout comme Raya Garcia."

Onhaye

Après leur belle victoire contre Tamines, les Walhérois étaient quelques jours au repos en ce début de semaine. De quoi permettre aux blessés de se retaper ? "Bastin continue à trottiner, Lambert est toujours aux soins, Kembi a été un peu ménagé, alors que Teklak poursuit la course", déclare le coach Brouwaeys.

Tamines

À part Salime (dos), tous les autres Taminois seront au poste pour la venue de Couvin. Mais pas encore les deux Brésiliens. "Depuis plusieurs semaines, deux Brésiliens s’entraînent avec nous, ajoute le coach. Il s’agit de Kawa Pereira, un numéro 6, et de Caïo Rodriguez, un attaquant. On les a fait jouer avec la P2 cette semaine, c’est très prometteur. Ils ne seront pas encore qualifiés pour ce dimanche."

Rochefort

Les Rochefortois comptent deux absents supplémentaires pour leur déplacement compliqué à Mormont: Marvin Étienne est suspendu, tandis qu’Alfred Ouedraogo est blessé aux ischios. L’écho a révélé une petite déchirure qui l’éloignera des terrains trois à quatre semaines.

Ciney

L’infirmerie est vide à Ciney. « Tout le monde s’entraîne, y compris Martinez, précise David Maucq. Il y aura des choix à faire contre Meix. »