Une nouvelle dynamique à Romedenne

Un critère d’autant plus important qu’elle a fini par coiffer aussi la casquette… de présidente, suite au retrait de Claudine Soumoy. "Nous avons longtemps cherché un ou une successeur, mais n’avons malheureusement reçu aucune proposition. Et, comme il me restait quelques minutes de temps libre sur ma semaine (rires), j’ai repris le flambeau. Mais ma secrétaire et ma trésorière ont bien compris que mon truc, c’était le sportif. Elles m’aident donc à merveille, pour tout ce qui concerne l’administratif. Et nous bénéficions de coups de main de parents et de joueuses pour assurer diverses tâches (communication, buvette, courses, sponsors…) Merci à eux !"

Le cercle philippevillain aligne deux autres formations seniors. "Une de nos deux P3 étant montée, nous sommes dorénavant représentées dans les trois premières divisions provinciales. Dans une optique de formation, c’est plus intéressant, car cela facilite le passage de nos jeunes de l’une à l’autre. Nos cadettes, qui ont déjà un bon petit niveau, composent notre P3, alors que notre P2 recense 14 joueuses. Avec l’objectif qu’elles puissent, progressivement, accéder à notre P1."

Celle-ci s’est déjà distinguée, en prenant un point à Anhée A, puis les trois, ce week-end, à Namur C. "On a vraiment livré un bon match contre cette grosse équipe d’Anhée. Il n’a pas manqué grand-chose pour que ça tourne en notre faveur. J’étais très contente, car il fallait quand même que la sauce prenne. Je n’étais pas là ce samedi, c’est ma collègue de la P2, Dominique Sanrey, qui a coaché les filles. Là aussi, on peut être satisfaites de l’équipe, pourtant privée d’une ailière, blessée lors du premier match. On vit un beau début de saison. C’est encourageant, pour un club qui repart dans une nouvelle dynamique."