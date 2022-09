FRAIRE-PHILIPPEVILLE: Jadin 11, Yanga 3, Leclere 14, Marquet 13, Sibille 3, Detraux 11, M. Coppens 3, Delahaut 13, Beaurir 4, Fradera 2.

Le début en faveur des visiteurs qui résorbent rapidement leur handicap de cinq points. Malgré cette situation les Frairois restent solidaires ce qui leur permet de posséder trois points d’avance à la 10e.

Lors du deuxième quart, Fraire présente une défense de fer avec de nombreuses interceptions et des lay-up productifs. C’est bien parti pour les Namurois qui mènent 43-23 au repos.

Après avoir mené de trente points les visités connaissent une fin de troisième quart et un début de quatrième un peu plus compliqués. Genappe presse de toutes parts. C’est à l’entrée des cinq dernières minutes que le trio Yanga-Detraux-Marquet plante trois missiles qui laissent Genappe groggy. La suite est connue. "La solidarité et la très bonne défense sont les ingrédients de notre succès" confie le coach Nicolas Demande. Fraire accueillera Cointe (R1) en huitièmes de finales fin octobre.