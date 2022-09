Namur B veut monter en régime

Suite à la disparition de sa N3 dames, le club namurois a « reformaté » le noyau qui défendait ses couleurs un étage plus bas et l’a confié à Olivier Gilson, arrivé pour prendre le relais de Lambert Ekondo en cours de saison passée. « L’équipe est en effet un mélange de ces deux effectifs », confirme le coach montois, qui a surtout perdu Inès Cambier, partie à Vilvorde, et accueilli trois nouvelles recrues, pour cette reprise. « Clarisse Bureau, notre seconde libero, a été transférée de Profondeville. Asmae Boumaaza, elle, évoluait à Tubize, mais est venue s’installer dans la région. Enfin, Justine Leone, qui a joué en national, a repris le volley après quelques années d’arrêt. Notre préparation a été un peu chamboulée, notamment parce que notre passeuse principale, Léa Hubeaux, s’entraîne surtout avec la N2 et Charleroi, en double affiliation. Et, comme on ne savait se retrouver qu’une fois par semaine, le lundi, elle n’a pu participer qu’à une seule séance avec nous. Mais on peut heureusement compter sur Justine à ce poste. Et on va récupérer notre salle de Bouge, à partir de vendredi. »