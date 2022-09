Malonne: le Village Marathon, à mille lieux des épreuves habituelles

Cette année, 33 Binamés sont de la partie, 16 "Demi-doux" et 62 Binauches, soit un total de 127 participants pour la quatrième édition de l’épreuve. Fabien Meunier se montre le plus rapide sur le marathon devant Sébastien De Giorgi et Lorentz Cremer. Seules trois dames sont sur la ligne de départ et la victoire revient à Lorine Patin, devant Kathy Pierre et Vic Pirot.

Un relais de haut vol est au départ: les Biotraileurs Pieter-Jan Bruggeman et Éric Brossard. Ils mangent tout crus les autres concurrents.

Sur le semi, Fabrice Étienne, qui connait sur le bout des doigts les chemins et sentiers malonnois pour s’y entraîner régulièrement, s’impose avec plus de 16 minutes d’avance. La première dame est Delphine Delahaut.