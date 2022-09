Dans le cadre de la fête du village, la corrida de Malonne, première du nom, est organisée au départ de la cour de l’école St-Berthuin vendredi soir. Il s’agit d’une boucle de 2,5 km à parcourir à une, deux ou trois reprises. Le départ des 7,5 km est prévu à 19h. Cinq minutes plus tard, départ des 5 km, puis des 2,5 km.

www.ultratiming.be

La Suriçoise

Surice accueille ce samedi sa propre épreuve, la Suriçoise. La petite distance de 6 kilomètres est prévue à 15h30, soit 30 minutes après la longue distance de 11 kilomètres.

www.ultratiming.be

Les Tîdges d’Havlondge

Dans le cadre du challenge condrusien, ce samedi se déroulent Les Tîdges d’Havlondge (Havelange). Deux distances sont au programme: 5 km (16h45) et 12 km (16h30).

www.goaltiming.be

La course de l’Athénée

Le Mémorial Claude Delobbe revient samedi avec la course de l’Athénée de Couvin (Jean Rey). Le départ des deux distances de 5 et 10 km est prévu à 16h.

www.goaltiming.be

Jogging de l’Institut Saint-Louis

Comme chaque année, l’Institut Saint-Louis Namur propose son jogging. Ce dimanche, une boucle de 3 kilomètres sera à parcourir une, deux ou trois fois. Le départ unique est fixé à 11h.

www.otopservices.be

Le trail du Tronquoy

Dimanche, les traileurs ont rendez-vous à Wierde, pour le trail du Tronquoy, avec le choix entre 3 distances: 6, 15 ou 26 kilomètres. Les départs, de la plus longue à la plus petite distance, sont prévus à 9h30, 10h et 10h30.

www.ultratiming.be

Les boucles de la Drève

Un rendez-vous à Éghezée, et plus particulièrement à Dhuy, ce dimanche à l’occasion des boucles de la Drève. Le départ unique est prévu à 10h45 pour les trois distances de 6,4 km, 9,6 km ou 12,8 km.

www.otopservices.be

Les foulées de la Providence

L’association de parents de l’école secondaire de la Providence, située à Champion, organise les foulées de la Providence ce dimanche. Les 10 km lanceront les festivités à 10h30, suivis des 5 km, à 10h45.

www.ultratiming.be

Triathlon d’Andenne

Le triathlon d’Andenne clôture la saison des triathlons namurois. Dimanche dès 9h, les athlètes prendront le départ par vagues de 25 concurrents, avec une vague prévue pour les jeunes à 11h20. L’épreuve organisée en la mémoire de Maxime Pierre est sold out.

www.ultratiming.be