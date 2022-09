Bastin Marinx a la course à pied dans la peau

"Dès que j’ai pu, j’ai commencé la course à pied. Jusqu’à l’âge de 11 ou 12 ans, on est obligé de toucher un peu à tout. J’ai donc fait des sauts, en hauteur, en longueur ou à la perche, mais également des lancers. Je n’étais pas mauvais, mais ce que j’aimais vraiment, c’était la course. Aujourd’hui, je pense qu’on peut dire que je suis un touche-à-tout. Je suis un athlète, un joggeur, mais aussi un crosseur. J’aime pouvoir passer du 800 mètres au semi-marathon tout en essayant d’atteindre mon meilleur niveau dans tout ce que je fais", raconte Bastien.