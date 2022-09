Profondeville remporte le derby historique

Le pronostic du bourgmestre profondevillois s’est finalement avéré faux. Les Profondevillois se sont imposés sur un large score, 3-0.

"Cela fait plaisir de remporter un match qui n’a plus été joué depuis une quinzaine d’années, lance Maxime Nelis, le capitaine des Rouges. En plus, c’était assez gai à jouer. On retrouvait en face des anciens du club et il y avait du monde autour du terrain."

Les Profondevillois n’ont pas fait de cadeau à leurs adversaires. "On a démontré notre solidité défensive, déclare le capitaine. Après le 1-0, les Lustinois ont poussé pour égaliser mais ils n’ont pas pu profiter de leurs occasions. Nous étions encore mieux organisés défensivement en deuxième période. On a pu tuer le match et garder le zéro derrière, malgré le penalty de Lustin en toute fin de match."

Un penalty qui a été arrêté par les mains de maître de Guillaume Quentin.

Une victoire 3-0, l’occasion pour les Rouges de chambrer l’adversaire ? "Durant la semaine, on ne s’est pas vraiment envoyé de message, ajoute Maxime Nelis. Et au retour, c’est sûr, on va être attendu, ils vont vouloir prendre leur revanche. Si on gagne le deuxième match, alors là, peut-être qu’on ira chambrer les anciens du club (rires)."

« Un vrai derby ! »

La déception se lisait évidemment sur les visages des Lustinois au coup de sifflet final. "Le score ne reflète pas du tout la physionomie de la rencontre, précise Maxime Notte, qui a joué dix ans à… Profondeville. On a eu plusieurs occasions en première mi-temps, mais il nous manquait à chaque fois quelque chose pour la mettre au fond. Certes, c’était un match assez physique… Un vrai derby ! La mentalité était bonne, mais en P2, dès qu’on commet une erreur, cela se paie cash. Ce n’est plus comme la saison passée en P3."

Avec seulement six points au compteur en ce début de saison, les Lustinois ne sont pas vraiment satisfaits de leur bilan. "On s’est sûrement dit qu’on allait survoler le championnat, vu notre dernière saison, ajoute l’attaquant des Verts. On s’est cru trop beau. Il est temps qu’on se remette en question et qu’on engrange le plus rapidement des points."