Manu Rousselle démissionne à Aische

Le président Francis Duchesne ne s’Y attendait pas: "Manu a demandé à nous rencontrer et il nous a expliqué ses raisons. Il ne se sentait plus capable de faire son job à 100%, sans doute une sorte d’usure. C’est un tas de chose qui l’a poussé faire cela. On ne peut que respecter sa décision même si ce n’est pas ce que nous voulions. C’est dommage après toutes ces années. Mais le club tient à remercier Manu et Baudouin. Avec eux, le club a bien progressé au niveau national". Quant à la suite: "Nico Pirard donnera entraînement cette semaine et coachera sans doute dimanche. En attendant, on examinera les candidatures qui ne manqueront pas d’arriver mais on prendra le temps qu’il faut car il faut un coach diplômé. Et un coach libre à ce moment de la saison, ce n’est pas évident…".

Manu Rousselle laissera un bel héritage avec une montée en nationale et plusieurs participations à des tours finals.