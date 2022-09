Lizen: la générosité dans l’effort

Comme ses équipiers Gall et Guerri après lui, Lizen a reçu les félicitations, justifiées, du public onhaytois, en quittant le synthétique, samedi soir. « J’avais encore du choix, pour tenir le flanc droit. Il s’est porté sur Max, qui est quelqu’un de généreux dans l’effort », relevait son coach, après le succès de ses Walhérois face à Tamines (3-0). Son action sur le but d’ouverture en fut l’une des plus belles illustrations. « J’ai pressé Gauthier Piret et réussi à lui récupérer le ballon. Puis, j’ai directement cherché Anthony, ayant entendu son appel. Cela s’est transformé en assist, pour ma première prestation sur ce côté droit. Oui, cela me permettait de rentrer dans le jeu pour donner des centres de mon pied gauche, mais je sais aussi jouer du droit. J’ai d’ailleurs essayé d’adresser deux ou trois services comme cela », expliquait le numéro 70 de l’Agauche, qui accompagna ce but et ses interventions suivantes d’un cri démontrant toute sa détermination. « Oui, j’avais la rage, l’envie de tout donner pour l’équipe. Comme tout le monde, d’ailleurs. On devait bien réagir, après notre nul contre Gosselies et notre défaite à Jodoigne. Si on était sortis de ce triptyque avec un 1 sur 9, cela nous aurait mis mal. »