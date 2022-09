L’équipe fanion cinacienne vise la montée en Nationale

"La saison dernière fut perturbée par les blessures de nos deux transferts, rappelle Fernand Tonon. Au 1er décembre, l’équipe occupait l’avant-dernière place, synonyme de relégation. Nous avons alors rappelé de vieux serviteurs comme Sébastien Hettman, Raphaël Drion et Romain Dandoy, qui se sont réaffiliés et ont disputé un match avant le 31 décembre. Après la trêve, le quatuor a retrouvé le chemin du succès, s’offrant notamment le scalp du champion, l’Alpa. On a ainsi terminé à la sixième place."

Avec trois jeunes dans l’équipe première

Pour ne plus revivre pareil scénario, les Cinaciens ont recruté deux nouveaux joueurs en provenance de Châtelet. "Alain Pirsoul a déjà joué dans le Namurois, notamment à l’Étoile Basse-Sambre et à Rouillon. Je l’ai contacté et il a souhaité venir avec David Renard. Classés B2, ils épauleront Raphaël Drion, qui a choisi de prolonger l’aventure, et Cédric Declaye, tous les deux B4. Avec un tel quatuor, on vise la montée en nationale 3. On pourra aussi toujours compter sur Sébastien Hettman et Romain Dandoy pour dépanner."

Ce retour en nationale est sans aucun doute une priorité pour le club condrusien. "Actuellement, nous avons une équipe dans chaque division, de la régionale à la division 6. Pour nos jeunes, c’est important. Ils peuvent ainsi grandir, gravir les échelons à leur rythme et évoluer dans une division correspondant à leur niveau. Avec une nationale 3, on aurait un niveau supplémentaire. Nous avons par ailleurs décidé cette saison d’intégrer dans l’équipe fanion trois jeunes qui auront ainsi l’occasion de se faire les dents. Il s’agit de Sylvain Thiry (C0), Pierre Vandepitte (C2) et Martin Grifnée (C2). Encadrés et conseillés par les nouvelles recrues, ils pourront évoluer sans pression."

Les filles découvrent la régionale

Alain et David, les deux nouveaux Cinaciens ont aussi un rôle à jouer lors des entraînements. "Ils coiffent la casquette de sparring. Leur présence est importante pour permettre à nos affiliés d’avoir du répondant à la table, avec un retour précis et régulier des balles. Nous avons neuf groupes d’entraînement et les meilleurs de chaque catégorie bénéficient de deux séances par semaine."

La première équipe dames va, elle, découvrir la régionale. "Après avoir cueilli les lauriers en division 3, puis en division 2, elles ont terminé la saison sur la plus haute marche, après avoir battu Andenne lors de la dernière journée, décisive pour le titre. Une belle performance pour Anouk Mailleux, Laurie Wuest, Pauline Radelet et Émilie Allard. Cette saison, elles seront épaulées par Inès Marteaux qui était classée D6 et est montée D0. Le maintien sera bien évidemment l’objectif."