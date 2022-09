Le tirage au sort avait lieu ce mardi après-midi en présence du journaliste de la VTM Jan Dewyngaert, du joueur de Gand Tarik Tissoudali et du porte-arole de la Pro League Stijn Van Bever. Côté namurois, le tirage était évidemment suivi avec grande attention par le club de Meux, dernier représentant de notre province encore engagé dans la compétition. Les « Verts » de la rue Janquart se réjouissaient de « tirer un gros morceau », pour le plaisir et pour le prestige. Ils seront finalement opposés aux Canaris de Saint-Trond.

L’un des deux derniers clubs ACFF

Meux, l’une des trois dernières formations amateurs de D2 encore en lice, et la dernière du sud du pays à cet échelon aux côtés de Cappellen et de Lokeren-Temse, figurait parmi les 16 équipes du premier pot, dans lequel on retrouvait le RWDM, Beveren, le Lierse, Lommel, le Beerschot, Dender et Deinze (D1B) ainsi que Westerlo et Seraing (D1A), mais également les quatre équipes rescapées de Nationale 1 amateur que sont Dessel, Tessenderlo, le Patro Eisden et les Francs Borains, l’autre équipe ACFF avec Meux toujours présente en Coupe.

Le tirage au sort complet des seizièmes de finale :

Dender vs. Standard de Liège

Lierse vs. Anderlecht

Deinze vs. Eupen

Westerlo vs. Genk

Lommel vs. Zulte-Waregem

Beveren vs. Antwerp

Cercle de Bruges vs. Beerschot

Patro Eisden vs. Club de Bruges

Saint-Trond vs. Meux

Lokeren-Temse vs. Malines

Dessel vs. La Gantoise

Francs Borains vs. OHL

Tessenderlo vs. Oostende

RWDM vs. Courtrai

Seraing vs. Charleroi

Cappellen vs. Union Saint-Gilloise