Corrida des Sentiers (Bioul) : Deux Haquenne sur le podium

Très en verve ces dernières semaines, Romain Haquenne parvient à mettre quatre minutes dans les dents du premier athlète local, Fabrice Pasque, en pleine préparation marathon. "Je pars relativement vite et parviens à creuser l’écart sur le second dès le premier tour. Je garde ensuite le rythme en me faisant plaisir", raconte-t-il. Son cousin, Damien Haquenne, s’empare de la troisième place. Caroline Liégeois l’emporte chez les dames.

Résultats

5 kilomètres

1. Van Landschoot Michiel 00:20:05, 2. Masson Vincent 00:20:37, 3. Cléda Luis 00:20:45, 4. Bertuzzi Francois 00:21:09, 5. Mignolet Gaëtan 00:21:24, 6. Legros Simon 00:22:19, 7. Patris 00:23:32, 8. Laloux Aglae 00:23:36, 9. Sauvage Martin 00:24:19, 10. Delle Donne Marie 00:25:01, 11. Robin Sacha 00:25:11, 12. Robin Noam 00:25:12, 13. Henry Theotime 00:25:23, 14. Haquenne Adrien 00:25:24, 15. Legros Colin 00:25:43, 16. Guns Loup 00:26:19, 17. Sanzot Yanis 00:26:22, 18. Henry Jean-Christophe 00:27:07, 19. George Justine 00:27:40, 20. Daphne Leo 00:27:59, 21. Jackels Pierrot 00:29:06, 22. Pasque Michel 00:29:06, 23. Sistek Chantal 00:30:06, 24. Crépin David 00:30:46, 25. Guns Marcel 00:31:25, 26. Philippot Luna 00:31:26, 27. Sanzot Noam 00:31:26, 28. Philippot Elena 00:31:33, 29. Philippot Steve 00:31:36, 30. Liegeois Justine 00:42:42, 31. Tackels Olivier 00:46:52, 32. Van Rintel Anaïs 01:05:27

10 kilomètres

1. Haquenne Romain 00:36:24, 2. Pasque Fabrice 00:40:20, 3. Haquenne Damien 00:43:57, 4. Robin Michael 00:44:23, 5. Lombet Francis 00:46:19, 6. Bonato Benoît 00:46:49, 7. Halloin Haguenier 00:50:09, 8. Picot Bertrand 00:50:35, 9. Liegeois Caroline 00:51:13, 10. Degoedt Vincent 00:51:14, 11. Tribolet Celine 00:54:12, 12. Mine Fabrice 00:55:56, 13. Jacques Laeticia 00:56:37, 14. Le Lay Delphine 00:57:27, 15. Henkinbrant Pascale 00:57:53