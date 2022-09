Clean sheets (P1-P2): Quentin Guillaume et Augustin Mathieu mènent toujours la danse

Dans la série voisine, Augustin Mathieu (4 clean sheets) a encaissé, au total, un goal de moins cette saison, ce qui fait de Gedinne la meilleure défense provinciale actuellement, à égalité avec Thy-le-Château en P3C. Ce sont les deux seules formations de la province à n’avoir concédé que deux buts en championnat. Elles sont suivies par Profondeville, donc, mais également Dinant et Houyet (P3C tous les deux) et Wartet (P4B) avec leurs 3 buts encaissés. Viennent ensuite Petit-Waret (P2A), Bossière-Gembloux B et Taviers (P3A), Ciney B et Sclayn (P3B) et Lesve-Arbre (P4C) avec seulement 4 goals concédés.

En P1, les gardiens les plus imprenables s’appellent Florent Gillet (Arquet), Thibault Salmon (Loyers) et Cyril Delaite (Union Dinantaise). Ils ont chacun 3 clean sheets à leur actif. Au nombre de goals encaissés, ce sont les deux clubs namurois qui tirent leur épingle du jeu, avec chacun 5 goals concédés pour 8 côté dinantais.

Voici le top 5 des clean sheets en P1 et P2 namuroises:

5 clean sheets

Quentin Guillaume (Profondeville, P2A)

4 clean sheets

Augustin Mathieu (Gedinne, P2B)

3 clean sheets

Cyril Delaite (Union Dinantaise, P1), Julien Galand (Anhée, P2B), Florent Gillet (Arquet, P1), Antoine Lesire (Bossière-Gembloux, P2A), Thibault Salmon (Loyers, P1)

2 clean sheets

Loris Barbier (Rochefort B, P2B), Bastien Bartholomé (Schaltin, P2B), Matteo Cousin (Pondrôme, P2B), Justin Delobbe (Beauraing, P1), Quentin Depaye (Havelange, P2B), Nicola Montoya-Molina (Naninne, P2A), Geoffrey Nicolas (Petigny-Frasnes, P2B), Aurélien Pierre (Petit-Waret, P2A), Benoît Thiry (Pesche, P2B)

1 clean sheet

Valentin Jacquet (Biesme, P1), Christofer Saucez (Bioul, P2B), Robin Minet (Condrusien, P1), Quentin Ripet (Éghezée, P2A), Jean-Luc Ravignat (FCO Namur, P2A), Sébastien De Molder (Grand-Leez B, P2A), Guy Ebolo (Havelange, P2B), Antoine Compère (Jambes, P2A), Xavier Raeymackers (Ligny, P2A), Marco Di Primo et Boris Remacle (Lustin, P2A), Maxime Pignolet (Meux B, P1), Noa Vandenhaute (Naninne, P2A), Jérôme Rousseau (Nismes, P1), Thomas Niels (Onhaye B, P2B), Théo Goderniaux (Rhisnes, P2A), Pierre Van Stechelman (Surice, P2B), Maxime Sobry (Wépion, P2A)