Classement des buteurs de P2: Descarpentries s’offre un nouveau doublé et la 3e place (J6)

Si Herbiniat a marqué deux fois face à Tamines B, les Alloux ont aussi eu droit à un double buteur en la personne de Romain Caplier. Sébastien Guenegand en a fait autant avec Wépion, dans le derby face à Malonne (2-1).

En P2B, Anhée a été muselé par Schaltin (0-3). Dans un tel contexte, impossible pour Daniel Patrick Nama de faire fructifier davantage son capital buts. Si l’Anhétois, pour la première fois en six rencontres, n’a pas marqué, il garde son avance d’une longueur en tête du classement (9), juste devant Cédric Magis (Pondrôme, 8 goals) qui n’a pas non plus marqué ce week-end. En revanche, son coéquipier Nicolas Fadeux s’est lui illustré par deux fois lors de la victoire 4-0 des Beaurinois face à Onhaye B. Un doublé qui permet à "Kalou" d’intégrer le trio d’hommes à 5 buts en ce début de saison. Il est ainsi accompagné à cet échelon du classement par les Gedinnois Jérémy Hassani et Maxime Pisvin, tous deux auteurs d’un doublé également.

Entre ce trio et Cédric Magis est venu s’intercaler le jeune joueur de Bioul, Alexis Descarpentries. Souvent décisif depuis l’entame du championnat avec les Sang et Or, il a permis dimanche aux Bioulois de décrocher le partage sur le terrain d’Assesse, qui menait pourtant 2-0 sur des réalisations de Marty Labar et de Romain Brouir. Ce dernier totalise désormais 4 goals dans notre classement, tout comme Antony Giglio (Petigny-Frasnes), Bryan Marchal (Pondrôme), Patrick Collin (Rochefort B) et François-Xavier Bridoux (Schaltin).

Voici le top 7 des meilleurs buteurs de P2 après la sixième journée de championnat:

P2A

8 buts

Herbiniat (FCO Namur)

7 buts

Gilsoul (Rhisnes)

6 buts

Laurent (Bossière-Gembloux)

5 buts

Leruth (Ligny), Leocata (Lustin), Duchêne (Petit-Waret)

4 buts

Poskin (Éghezée), Camara (Jambes), Notte (Lustin), Hannecart (Naninne), Dehaye (Rhisnes), De Groote (Sauvenière), Huygen-Thomas (Wépion)

3 buts

Gillard (Aische B), El Kouchaii et Rossini (FCO Namur), Longin (Grand-Leez B), Lajili (Jambes), B. Adam, Hennau et Paris (Ligny), Deheneffe (Malonne), Baugniet et Baume (Naninne)

2 buts

Guede et Sabbe (Bossière-Gembloux), Perez Avial et Van Achter (Éghezée), Barry, Beguin et Genard (Grand-Leez B), Sainthuile (Jambes), Caplier (JS Tamines B), Dupuis (Malonne), Pinchart (Naninne), Blavier, Delitte et Doupagne (Petit-Waret), Folens (Profondeville), Joine et Reins (Rhisnes), Guenegand, Harrad, Marion et Miler (Wépion)

P2B

9 buts

Patrick Nama (Anhée)

8 buts

Magis (Pondrôme)

6 buts

Descarpentries (Bioul)

5 buts

J. Hassani et Pisvin (Gedinne), Fadeux (Pondrôme)

4 buts

Brouir (Assesse), Giglio (Petigny-Frasnes), Marchal (Pondrôme), Collin (Rochefort B), Bridoux (Schaltin)

3 buts

Martin (Anhée), Becheker (Flavion-Morialmé B), Quevrin (Gesves), Van Crombruggen (Havelange), Dumont (Surice), Alessandro (Tarcienne)

2 buts

De Maglie et Hosselet (Anhée), Huet (Assesse), A. Delcourt, Dunesme, Helson et Lincé (Bioul), G. Hardy et Leroy (Flavion-Morialmé B), Catoul (Gedinne), Julien (Gesves), Koné (Havelange), Ar. Bodart (Onhaye B), Baudaux (Pesche), Maistriaux et Poupaert (Petigny-Frasnes), Antoine (Pondrôme), Kamba, Piérard et Wauthy (Rochefort B), Mullens (Schaltin), Collinet (Surice), Deghorain et Nkoue (Tarcienne)