Challenge de la ville de Namur : Le retour de la Naninnoise

Près de 2 kilomètres de trop

Et pour son retour dans le calendrier namurois, l’épreuve fait peau neuve. Des modifications sont en effet apportées aux parcours avec le retrait d’un segment boisé au profit d’une boucle dans le village de Dave, tout en gardant ce qui plait aux participants, à savoir le passage par l’étang de Naninne. Sur la petite distance, si, dans les classements, la victoire revient à Mattéo Cadelli, dans les faits, c’est un peu différent. Celui qui survole toutes les manches depuis le début de l’année, Jérôme Lechien, est en effet déclaré vainqueur

. "Benjamin Dandoy et moi nous retrouvons seuls, en tête, avec le vélo ouvreur. Entre le 4e et le 5e kilomètre, ce dernier nous fait descendre tout le village. Arrivé en bas, il cale net. Il se rend compte qu’il ne nous guide pas sur le bon tracé… Après avoir râlé un peu, nous entamons la remontée de Naninne et nous rejoignons le bon tracé au milieu du peloton. Je grappille quelques places petit à petit, mais je franchis la ligne à la 13e position. L’ouvreur fait le nécessaire auprès des organisateurs, qui nous déclare vainqueur et second au bout de 8 kilomètres et non les 6,4 initialement prévus, mais malheureusement, les classements n’ont pas encore été modifiés", raconte Jérôme, assuré de la victoire finale au Challenge, même s’il a dans la tête de remporter les 1000 points à chacune des manches restantes. Pourtant inscrite sur le Challenge longue distance, Florence Goffinet, alignée sur le petit tracé, s’impose devant Sarah Mahieddine et Kristel Dambroise.

Une mini-Printanière

Sur la longue distance de 10,3 kilomètres, Sébastien Mahia, bien que seulement 20e, est mathématiquement certain de s’imposer au classement final du Challenge pour la troisième fois, après 2016 et 2018. Côté course, la victoire revient à Jérémy Morren et sa chérie, Stéphanie Cappelle. "Comme souvent quand je me retrouve sur un jogging, c’est à cause de Steph, s’amuse-t-il. Je ne regrette pas du tout car chouette parcours avec des up and down. Une sorte de mini-printanière en plus explosif".

Résultats

6,4 kilomètres

1. Cadelli Mattéo 00:25:02, 2. Bolain Dairy 00:26:28, 3. Lahaut Thomas 00:26:55, 4. Roquet Walter 00:27:17, 5. Capelle Christian 00:27:37, 6. Renson Ralph 00:27:45, 7. Lahaut Hugo 00:28:10, 8. Desille Jérémie 00:28:37, 9. Lambrecht Robin 00:29:37, 10. Goffinet Florence 00:29:52, 11. Peigneur Guillaume 00:29:52, 12. Anciaux Cassian 00:30:16, 13. Lechien Jérome 00:30:18, 14. Eyskens Corentin 00:30:41, 15. Judex Julien 00:31:03, 16. Dandoy Benjamin 00:31:15, 17. Mahieddine Sarah 00:31:32, 18. Duede Mason 00:31:36, 19. Ponsard Quentin 00:31:43, 20. Buys Thierry 00:32:00, 21. Garcia François-David 00:32:01, 22. Dambroise Kristel 00:32:19, 23. Mamere Jacques 00:32:19, 24. Colignon Charles 00:32:24, 25. Van Caelenberg Bruno 00:32:34, 26. Nemery Géraldine 00:32:41, 27. Leduc Jordan 00:33:07, 28. Genette Jérémy 00:33:26, 29. Leduc Kevin 00:33:29, 30. Baundine Justin 00:33:31, 31. Honore Bruno 00:33:50, 32. Hucorne Pierre-Yves 00:33:55, 33. Sijmus Willy 00:34:15, 34. Duede Alex 00:34:50, 35. Hermant Mathilde 00:35:05, 36. Duede Nina 00:35:07, 37. Baudine Julie 00:35:17, 38. Geudin Anais 00:35:37, 39. Gillet Élodie 00:35:48, 40. Fontaine Mélanie 00:36:27, 41. Detroz T 00:36:29, 42. Philippart Robert 00:37:06, 43. Van Malleghem Stéphanie 00:37:06, 44. Jacob Alexandre 00:37:20, 45. Natacha Comps 00:37:29, 46. Guillaume Vincent 00:38:04, 47. Christophe Valérie 00:38:05, 48. Himpens Sophie 00:38:13, 49. Vause Fabienne 00:38:19, 50. Brichard Sandra 00:39:10, 51. Lambrecht Jérémie 00:39:32, 52. Keldermans Kevin 00:39:47, 53. Hap Thomas 00:40:03, 54. Robillard Eugénie 00:40:10, 55. Leroy Fabienne 00:40:22, 56. Dispa Isabelle 00:41:32, 57. Bernard Herve 00:41:38, 58. Bossaert Anne Christine 00:42:11, 59. Letecheur Manon 00:42:29, 60. Autequitte Bénédicte 00:42:40, 61. Labbe Christian 00:42:50, 62. Minet Laurent 00:43:32, 63. Bernard Elodie 00:43:42, 64. Guillaume Andy 00:44:17, 65. Schiets Stéphane 00:44:24, 66. Delatte Carine 00:45:01, 67. Keldermans Stéphane 00:45:43, 68. Vandenbergh Françoise 00:45:48, 69. Colas Sabine 00:45:53, 70. Rigaux Coralie 00:46:11, 71. Robert Genevieve 00:46:34, 72. Artoisenet Nicolas 00:47:31, 73. Bellens Michel 00:47:31, 74. Depouhon Mélanie 00:47:31, 75. Poriau Christine 00:47:31, 76. Robillard Thibert 00:47:31, 77. Spoiden Alain 00:47:31, 78. Dehiw Michel 00:47:45, 79. Dehiw Gwendoline 00:47:45, 80. Lissoir Marie-Christine 00:48:02, 81. Delforbe Véronique 00:48:03, 82. Ponsard Manon 00:49:14, 83. Rousseaux Agnes 00:49:38, 84. Kinzirger Sabine 00:50:29, 85. Gilles Françoise 00:50:50, 86. Antoine Alain 00:51:01, 87. Lorpheuvre Lise 00:51:28, 88. Thirifays Dominique 00:51:57, 89. Kok Clo 00:52:26, 90. Linthoudt Sophie 00:59:53, 91. Grandjean Valentine 00:59:53, 92. Noel Jean-Paul 00:59:53, 93. Leonet Carine 01:09:35

10,3 kilomètres

1. Morren Jérémy 00:36:17, 2. Gossiaux Renan 00:37:51, 3. Wanet Jeremy 00:38:20, 4. Charles Patrick 00:41:46, 5. Tilson Pierre 00:42:14, 6. Giozzet Frédéric 00:42:42, 7. Pacquet Dominique 00:42:56, 8. Tondu Emmanuel 00:43:10, 9. Debière Sébastien 00:43:16, 10. Dubuc Emile 00:43:20, 11. Cappelle Stéphanie 00:43:26, 12. Delpierre Matthieu 00:43:31, 13. Bertrand David 00:43:37, 14. Desquesnes Vincent 00:43:38, 15. Cassart Antoine 00:43:44, 16. Perpète Jacky 00:44:21, 17. Heinrichs Marie 00:44:33, 18. Decamp Jérome 00:44:34, 19. Cliche Christophe 00:44:53, 20. Mahia Sébastien 00:44:54, 21. Oulukoff Anais 00:45:08, 22. Beelaert Sébastien 00:45:13, 23. Mahin Jennifer 00:46:10, 24. Janssens Francz 00:46:13, 25. Gilles Fondaire 00:46:22, 26. Blampain Ronald 00:46:50, 27. Mercenier Didier 00:46:53, 28. Dejonge Patrcik 00:47:38, 29. Sacré Rémi 00:47:53, 30. Dubois Pascal 00:48:13, 31. Meulebrouck Nicolas 00:48:47, 32. Geralez-Perec Alfonso 00:48:55, 33. Bontinck Koen 00:49:06, 34. Pages Nicolas 00:49:28, 35. Arnould Maude 00:49:32, 36. Moniotte Gabriel 00:49:48, 37. Oguz Muza 00:50:06, 38. Tasseroul Florent 00:50:08, 39. Sennesael Anne-Laure 00:50:31, 40. Leroy Loris 00:50:49, 41. Lazare Romain 00:51:36, 42. Pattus Jeremy 00:51:50, 43. Rinchard Elodie 00:52:18, 44. Hardenne Joel 00:52:37, 45. Arnould Sébastien 00:53:06, 46. Colle Adrien 00:53:10, 47. Charlier Maxime 00:53:34, 48. Baus Caroline 00:53:36, 49. Froment Guillaume 00:53:40, 50. Demoulin Brigitte 00:53:42, 51. Biernaux Benoit 00:53:43, 52. Robaye Eddy 00:54:08, 53. Myssen Arnaud 00:54:37, 54. Michiels Thomas 00:54:58, 55. Gilain Morgan 00:55:08, 56. Carpiaux Serge 00:55:14, 57. Karkan Christian 00:56:01, 58. Hastray Thierry 00:56:26, 59. Gendarme Philippe 00:57:08, 60. Famerée Florimont 00:57:10, 61. Bohon Héléne 00:58:23, 62. Collignon Yonny 00:58:23, 63. Stassart Floriane 00:58:45, 64. Bauffe Nathalie 00:59:19, 65. Berghman Frederic 01:00:21, 66. Poinsot Aurélie 01:00:47, 67. Mohimont Nathalie 01:00:52, 68. Debaucheron Deborah 01:01:28, 69. Dinjard Thibault 01:01:59, 70. Illiard Johan 01:01:59, 71. Bouvier Patrick 01:02:07, 72. Pitance Sophie 01:02:07, 73. Wittorski Charlotte 01:02:28, 74. Mathy Jean-Luc 01:02:46, 75. Jaumin Ann 01:03:49, 76. Jaumin Marc 01:04:22, 77. Michaux Valérie 01:04:32, 78. Boqu2 Laurence 01:04:32, 79. Wijngaarden Guido 01:04:39, 80. Demarteau Michael 01:06:34, 81. Lannoye Raphael 01:06:35, 82. Jassogne Claudy 01:07:22, 83. Pogorzelec Eric 01:08:29, 84. Benner Pascal 01:08:47, 85. Charliers Bernard 01:09:06, 86. Baeten Édith 01:09:41, 87. Timmermans Elise 01:09:50, 88. Chardon Ariane 01:11:30, 89. Moise Patrick 01:13:05, 90. Defosse Franck 01:13:54, 91. Delwiche Aurélie 01:13:54, 92. Tondu Arnaud 01:15:44