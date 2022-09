139 Drôles à Fagnolle

Le plus petit parcours attire logiquement des athlètes assez jeunes, à l’image des deux vainqueurs, Damien Hontoy et Lia Depret, deux benjamins. Sur les 15 kilomètres, l’épreuve la plus populaire des trois, le podium est un podium de haut vol. Damien Aubertin s’impose devant Remy Becue et Jonathan Fabry, dit "Kiki". "Je pars calmement, avant de relancer dans la première difficulté et de me retrouver avec Kiki. Remy n’est pas loin derrière. Vers le 8e kilomètre, il nous rejoint et on se retrouve alors à trois. Remy accélère le rythme et je le suis. A quatre kilomètres de l’arrivée, ayant eu l’information que le parcours était roulant sur la fin, je décide de prendre la poudre d’escampette sans pour autant parvenir à creuser un véritable écart. Je l’emporte finalement pour une poignée de secondes", raconte celui qui l’emporte sur un tracé "hors piste" qui nécessite l’attention permanente. Chez les dames, le podium est formé par Morgane Hidrio, Sabine Fostroy et Marie-Christine Foulon.

Sur les 25 kilomètres, les écarts sont plus prononcés. Sébastien Thonet termine avec plus de deux minutes d’avance sur Denis Hubeaux. Yves Renard termine sur la troisième marche. La seule athlète féminine engagée sur cette longue distance s’appelle Nathalie Doumont et court sous les couleurs du Cabanga Running Team. Elle se classe à la 30e place du classement scratch.

Résultats

5 kilomètres

1. Hontoy Damien 00:23:58, 2. Depret Lia 00:24:07, 3. Michel Josua 00:24:07, 4. Motquin Noé 00:26:02, 5. Bouyard Frédéric 00:27:44, 6. Vincent Dominique 00:28:03, 7. Bauthier Martin 00:28:40, 8. Blondeel Ilse 00:29:49, 9. Van Geel Emilie 00:30:17, 10. Aglave Louis 00:30:34, 11. Vincent Clara 00:31:11, 12. Demeuldre Clara 00:32:26, 13. Van Geel Sophie 00:32:31, 14. Barthels Bryan 00:32:35, 15. Lambert Murielle 00:32:41, 16. Demeuldre Lena 00:32:54, 17. Nicaise Christiane 00:32:59, 18. Delaurent Maimiti 00:33:00, 19. Depret Sacha 00:33:54, 20. Duval Maud 00:33:55, 21. Motquin Berengère 00:33:58, 22. Nicolas Aurélie 00:36:06, 23. Daix Christiane 00:36:09, 24. Decoster Daisy 00:39:37, 25. Troubat Anabelle 00:39:40, 26. De Potter Linda 00:41:09

15 kilomètres

1. Aubertin Damien 01:06:33, 2. Becue Remy 01:06:42, 3. Fabry Kikiano 01:07:39, 4. Brochard Loic 01:10:51, 5. Casse Mathieu 01:13:24, 6. Somme Arnaud 01:13:30, 7. Tasiaux Adrien 01:13:44, 8. Hernandez Julian 01:15:10, 9. Rifflart Damien 01:15:23, 10. Pierson Killian 01:16:02, 11. Badot Benoît 01:16:12, 12. Boreux Jean-François 01:16:13, 13. Crouet Michael 01:16:40, 14. Lakhdari Valentin 01:17:27, 15. Heyne Olivier 01:18:55, 16. Michel Chistopher 01:21:19, 17. Museux Firmin 01:21:32, 18. Huens Anthony 01:21:36, 19. Vandenberghe Jérôme 01:21:37, 20. Laurent Maxime 01:22:14, 21. Dambroise Yves 01:23:36, 22. Gossiaux Julien 01:23:36, 23. Aglave Antoine 01:24:27, 24. Russotto Alessandro 01:25:03, 25. Delvaux Maxime 01:26:00, 26. Constant Nicolas 01:26:33, 27. Hidrio Morgane 01:26:40, 28. Hontoy Cedric 01:27:56, 29. Houben David 01:28:56, 30. Rorive Rémi 01:31:37, 31. Colinet Benoit 01:35:01, 32. Fiorenza Tony 01:35:07, 33. Defaut George 01:35:07, 34. Fostroy Sabine 01:35:21, 35. Raulin Philippe 01:37:34, 36. Bertrand Bruno 01:37:37, 37. Foulon Marie-Christine 01:37:37, 38. Goffin Pascal 01:37:38, 39. Minet Virginie 01:38:15, 40. Grambras Aurelie 01:38:21, 41. Antoine Eddy 01:38:47, 42. Hennuy Rafael 01:41:37, 43. Bertrand Benjamin 01:43:13, 44. Degrelle Vincent 01:43:33, 45. Manderrier Jean-Claude 01:43:46, 46. Derre Sigrid 01:43:54, 47. Beaurir Marine 01:44:18, 48. Patte Melvyn 01:44:19, 49. Toneatto Anne-Marie 01:44:59, 50. Piette Michael 01:46:33, 51. Rousseau Sébastien Morty 01:48:10, 52. Delanghe Yves 01:48:21, 53. Pochet Thierry 01:49:08, 54. Billot Pierre 01:49:23, 55. Hervé Sandrine 01:52:11, 56. François Maxime 01:53:19, 57. Lapaille Elise 01:53:53, 58. Prevot Laurent 01:53:55, 59. Noizet Xavier 01:53:55, 60. Lottin Rémy 01:54:33, 61. Héraut Véronique 01:59:10, 62. Moreau Denis 02:00:04, 63. Petrisot Harmonie 02:00:06, 64. Tilquin Vanessa 02:01:02, 65. Thomas Eddy 02:03:35, 66. Henry Stéphane 02:05:24, 67. Henry Renaud 02:05:25, 68. Fery Jonathan 02:09:35, 69. Gillain Anne-Françoise 02:13:15, 70. Dujeux Julie 02:13:17, 71. Dart Elisabeth 02:14:30, 72. Delmelle Ingrid 02:14:31, 73. Preumont Julie 02:29:05, 74. Plaquet Quentin 02:40:34, 75. Sautois Agnes 02:40:34

25 kilomètres

1. Thonet Sébastien 02:01:38, 2. Hubeaux Denis 02:03:45, 3. Renard Yves 02:06:06, 4. Masson François 02:06:28, 5. Herbage Théo 02:06:34, 6. Gaye Jean-François 02:08:13, 7. Marion Yves 02:08:15, 8. Hardenne Frederick 02:17:01, 9. Sobry Mathieu 02:18:33, 10. Hennebelle Nicolas 02:19:04, 11. Van De Walle Juan 02:19:15, 12. Tang Xiaohua 02:20:23, 13. Fossion Charlton 02:23:20, 14. Lenoir Andy 02:23:30, 15. Rais Habib 02:24:50, 16. Tabary Ewald 02:26:21, 17. Havrenne Jonathan 02:29:18, 18. Loppe Axel 02:29:33, 19. Vekeman Nicolas 02:29:35, 20. Dehuysser Jean-Luc 02:33:13, 21. Tronçon Benoit 02:33:52, 22. Vanderstraeten Antoine 02:36:37, 23. Robin Michael 02:39:17, 24. Devleeschouwer Eric 02:39:22, 25. Verbruggen Yves 02:39:57, 26. Burniat Etienne 02:40:10, 27. Bouchat Denis 02:41:34, 28. Amant Bertrand 02:43:59, 29. Carton Sylvain 02:46:40, 30. Doumont Nathalie 02:46:42, 31. Horidor Stephan 02:49:26, 32. Van De Catseyn Eric 03:07:39, 33. Massin Gregory 03:07:49, 34. Dupuis Yves 03:11:55, 35. Ducoffe Thierry 03:19:10, 36. Marmignon Ary 03:21:44, 37. Dooms André 03:21:45, 38. Lacroix Bernard 04:04:14