Cartes jaunes : Kone, Struvay, Mohimont.

Cartes rouges : Struvay (63e, 2 c.j.).

Buts : François (1-0, 36e), Mollet (2-0, 38e), Mollet (3-0, 49e), Solot (3-1, 52e), Lotte (4-1, 65e), Digiugno (5-1, 75e), Dechamps (6-1, 85e).

BIESME : Jacquet, Verelst, Dubois, Mollet, Nitelet (61e Digiugno), Lotte, Graulus (62e Dechamps), Blanchard, De Decker, Depamelaere (66e Lisot), François (62e Chamka).

HAVERSIN : Gerard, Gonset, Turmine, Michel, Pellegrino (45e Galer), Kone, Sibilano (45e Solot), Piraux, Mohimont, Leclercq (77e Thonon), Struvay.

Dominants dès les premiers instants du match, les Biesmois, en manque de confiance, ont dû attendre la 36e minute pour faire trembler les filets via François, 16 minutes après un penalty raté par Nitelet. Trois minutes plus tard, Mollet profite d’un dégagement hasardeux pour doubler l’avance.

À l’attaque dès le début de la seconde période, Biesme fait rapidement 3-0, à nouveau via Mollet, à la réception d’un centre de Dubois. Réaction immédiate des visiteurs, qui réduisent l’écart 2 minutes plus tard sur corner. Les Sang et Marine ne doutent pas pour autant et Lotte inscrit le 4-1 à la 66e. Deux joueurs venus du banc, Digiugno et Dechamps, auront également droit à leur but (75e et 86e).

Un score de tennis, mais pas de quoi s’enflammer pour Xavier Thiry. "C’est une victoire qui fait du bien pour la confiance, d’autant plus qu’il y a eu beaucoup de buteurs différents mais elle ne règle pas tout, il y a encore du boulot."

L’adversaire du jour, Haversin, ne pouvait rien revendiquer selon son entraîneur, John Galasso. "On a joué comme si c’était un match de préparation. On a manqué de beaucoup de choses et c’est la première fois de la saison que je me dis qu’il y a une catégorie d’écart entre mon équipe et l’adversaire."