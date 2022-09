PROFONDEVILLE: Degey 18, Gruslin 4, Delvaux 9 (1x3), Herquin, Garot 12, Tillieux 10 (1x3), Despeghel 2, Guns 9, Tintillier 8, Balon-Perin 10.

D’entrée de jeu, les Namurois font jeu égal avec leurs opposants (21-21 à la 10e) et malgré de grosses difficultés pour contenir Charly Bernard, les Profondevillois parviennent à passer devant pour mener par le plus petit écart au repos: 48-47.

Un peu trop focalisés sur le jeu intérieur des Liégeois, les visités encaissent deux bombes coup sur coup, ce qui relance les visiteurs qui profitent de chaque petite erreur de leurs hôtes pour reprendre les commandes à la demi-heure: 70-78. Profondeville ne baisse pas les bras et fait douter Belleflamme jusqu’au bout mais échoue sur le fil: 85-88.

Gembloux 76 (+5) Neufchateau 85

14-20, 20-28, 23-23, 19-14

GEMBLOUX: Ponsard, Reconnu 6, Caretta 2, Vandewalle 14, D.Marchal 6, Y.Marchal 6, Deblire 20, Saillez 3 (1x3), Seki-Kandi 5, Lox 2, Piret 6, Mestrez 1.

S’il ne faut que 4 minutes aux Chestrolais pour combler leur retard de 5 points (9-9), c’est avant tout grâce aux maladresses offensives des Couteliers: 14-20 à la 10e. Les Gembloutois s’accrochent, notamment par Deblire, mais chacune de leurs erreurs se paie cash et Neufchâteau, par Deneve, accroît son avance au repos: 34-48.

Plus agressifs en défense, les Namurois font jeu égal tout au long du troisième quart-temps (57-71 à la 30e) et dans la foulée, réussissent à remporter le gain du dernier quart-temps (19-14), sans pour autant pouvoir remettre en cause la victoire de leurs adversaires: 76-85.