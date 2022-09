Mazy B 1 - Ham 4

Les "Marbriers" ont disputé une bonne première période, qui méritait plus que le but inscrit par Seumoy dès la 4e. À la 41e, Romano remettait les Hannetons sur les bons rails. Moliterno et Vivier (2) ajoutaient un trio de buts.

Moustier 3-Sauvenière 2

Les "Wawas" étaient les premiers à trouver le chemin des filets, via El Barsi. Les "Zèbres" avaient une belle réaction d’orgueil, symbolisée par les buts de Nantel et Sorce. Le marquoir fonctionnait encore avant la pause, quand Hubert égalisait. Le but de Nantel était suffisant pour assurer trois points aux "Zèbres".

Jemeppe 0 - Temploux 4

Le gardien visiteur a tenu les "Bleus" dans le premier quart d’heure, en sortant deux ballons chauds. Le but de Dellpiero à la 46e allait déstabiliser les Sambriens. Les Temploutois en profitaient pour donner au score une physionomie sévère grâce à Desmet, Nazé et Sinanovski.

Jambes 3-Profondeville0

Les "Bleus" ont encore galvaudé au premier acte, avant que "capi" Evrard ne donne l’avance aux pensionnaires de Mascaux. Les visiteurs se créaient trop peu d’opportunités de revenir, ce dont profitait Maximilien Vanderstappen pour inscrire un doublé.

Salzinnes 1 - Onoz 4

Les banlieusards ont bien démarré en inscrivant un penalty via Djoko. Avant les citrons Svenson Revillod (2) et Biondo inversaient la tendance. Les hommes de Marc Vinderick tentaient de revenir mais, sur penalty, devaient concéder un 4e but, signé Stifani.

Flawinne 1 - Malonne 3

Après un essai de Cléda, contré de justesse, les Malonnois tentaient de réagir, mais se heurtaient à un bon Di Lillo. Sur une belle action, Bourguignon, de la tête, mettait les visités aux commandes. En frappant ensuite la latte, Siscot loupait le break. Les visiteurs dominaient tout le second acte, profitant de la désunion visitée. Bossaut, Bodart et Huppertz offraient trois unités méritées aux "Verts".

Wartet 3 - Wépion B 0

Les "Dolomiens" menaient 1-0 à la mi-temps grâce à P. Thiry. Les Wépionnais, qui seront désormais coachés par Julien Thoron, ne parvenaient pas à inquiéter les visités. D’autant que Roos et Remacle finissaient le travail.