Cartes jaunes: Fournier, Delcorps, Van Vyve, Jorand.

Buts: Autequitte (1-0, 11e ; 4-0, 69e), F. Fromont (2-0, 56e ; 3-0 ; 60e), B. Dhyne (4-1, 90e+4).

SPY: Matriche, Rhatay, Fournier, Jorand, Delvigne (87e Kempeneers), F. Fromont, Autequitte, Lengelé (81e Barry), Hody, Boujabout, Sustendael (78e L. Fromont).

MEUX: Pignolet, Van Vyve, Bajraktari (63e Nicolas), Chauviaux, Mercier (63e Rossignol), Farikou (58e B. Dhyne), Soleil (56e Delcorps), Rouffignon, Delvaux, Mazy, Toussaint.

"J’avais affirmé que notre saison commencerait ce dimanche en cas de victoire, rappelait Eddy Broos. Et c’est chose faite, avec la manière. Et il fallait bien que cette période de disette à domicile prenne fin un jour."

Posant leur jeu d’entrée de jeu, les "Spirous" monopolisent le cuir durant les 45 minutes initiales et, à la 11e, suite à leur troisième corner, Autequitte profite de l’approximation de Pignolet pour mettre les siens au commandement. Quant aux Meutis, ils progressent par de longs ballons et se font prendre au piège du hors-jeu à de multiples reprises.

À dix minutes du repos, Fournier trouve la transversale et le score reste en l’état.

À la reprise, les "Écureuils" accélèrent les échanges. F. Fromont trouve la faille dans la défense des "Verts" à deux reprises (3-0), avant l’heure de jeu.

Les visités ne sont pas encore rassasiés et, à la 69e, Autequitte profite d’un centre de Lengelé pour inscrire son second de l’après-midi (4-0). Pignolet doit encore s’interposer face à… Autequitte, F. Fromont et Barry, mais c’est B. Dhyne qui a le dernier mot, dans les arrêts de jeu.

"Je suis extrêmement fâché, déclarait Claudio Batatinha. Si nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble. Mais je ne peux accepter que certains jouent en marchant. Nous avons été spectateurs trop longtemps."