Jemeppe défait

Emines 3 – St-Germain 3

Si Marchal déflorait la marque, Schor égalisait sur penalty (1-1). Après un but de Sterpin et une latte de ce dernier, François remettait les deux équipes à égalité (2-2). Saint-Germain pensait avoir fait le plus difficile par François mais Bombey en décidait autrement sur penalty (3-3).

Bossière B 3 – Jemeppe 1

L’affiche du week-end a vu les Gembloutois infliger une seconde défaite au favori de la série. La première occasion est à mettre à l’actif du Jemeppois Gennart, qui voyait son tir repoussé par Denis. Peu après le quart d’heure, Deblire déflorait la marque (1-0). Jemeppe peinait, si bien que Falagiarda évitait le 2-0 suite à un tir de Oostland.

Dès la 47e, le visité Tanguy Leyder écopait d’un second carton jaune. Malgré son infériorité numérique, Bossière pouvait gérer les quelques assauts sambriens. Si Oostland doublait la mise, dans la foulée, Bleuze tentait de relancer le suspense (2-1, 57e). On pensait le 2-2 acquis mais l’envoi de Piraux était repoussé par la latte. Bien organisé en défense, Bossière lançait des contres dangereux. Finalement, le dernier mot revenait à Bernard (3-1, 70e).

Floreffe 3 – Moustier 3

La première période se termine à l’avantage des visités, qui menaient 1-0 par Clément. Dès la reprise, c’est 2-0 par Lejeune. Puis, Moustier se rebiffe pour le 2-3 signé Evrard et Mercier (2). Le dernier mot revenait à Heusling.

Auvelais 1 – Leuze 2

Leuze imposait ses vues lors de la période initiale clôturée par des buts de El Hassani et Dandoy (0-2). Auvelais tentait de refaire surface mais ce n’était pas le penalty converti par Rossomme qui changeait la donne.

Falisolle 1 – Arquet B 2

Si Similon ouvrait la marque à la 15e (0-1), Tahon égalisait à la 35e. En seconde période, Arquet se montrait entreprenant mais devait attende la 70e pour le 1-2 final par Adant.

Ligny B 5 – Flawinne 2

Tout était quasiment dit dès la 17e avec les buts de Sbaa, Debock et Venezuano. À la reprise, Ligny enfonçait le clou par Debock et Venezuano (5-0). Lors des derniers instants, Flawinne atténuait la sévérité du score par Delsaux et Boucha.

Namur B 0 – Spy B 4 (Arr.)

Spy ne demandait pas son reste pour mener 0-4 via Verstraete, Lion, Mignon et Ntumba. En fin de rencontre, une altercation entre joueurs visiteurs obligeait l’arbitre à mettre fin prématurément au débat.