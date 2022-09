Faulx et Sclayn se quittent dos à dos

Ciney B 10 – Dinantaise B 0

Un haut pressing, ainsi que des reconversions offensives rapides de la part des Cinaciens, vont rapidement faire craquer la défense dinantaise. Ciney va profiter de la désorganisation de l’équipe adverse pour se créer de multiples occasions. Les buteurs sont Audran (4), Lambrecht (1), Jottard (2), Beumer (1), Beck (1) et Godefroid (1).

Bois-de-Villers 1 – Ohey 3

La première mi-temps est équilibrée. Il y a plusieurs occasions de chaque côté. Ohey débloque le marquoir sur un coup franc de Depas, un peu avant la mi-temps. Durant le second acte, les visités ne baissent pas les bras et vont pousser pour égaliser. Les Oheytois profitent des espaces laissés par les attaques adverses pour essayer de se mettre à l’abri, mais se heurtent à Théo Blampain, le jeune gardien visité, auteur d’une très bonne performance. Dechanet va trouver la faille dans la défense adverse à la 68e pour faire 0-2. Depas fait le break 6 minutes plus tard et s’offre un doublé au passage. Lemoine réduit l’écart et sauve l’honneur à dix minutes du coup de sifflet final.

Denée 1 – Condrusien 3

Le Condrusien a l’ascendant sur le match, mais ne se crée pas de réelle occasion. Pleugers ouvre le score à la demi-heure de jeu. Dès le retour des vestiaires, les Condrusiens vont se mettre à l’abri par Vestens. Pleugers s’offre un doublé sur penalty à la 72e, mais Denée réduit l’écart dans la foulée, par Bourgeois.

Boninne 2 – Miécret 2

Boninne est bien dans sa rencontre, mais une erreur défensive permet à Mercier de faire 0-1 au quart d’heure de jeu. Les Boninnois ne baissent pas les bras et Debens égalise à la 25e. Dix minutes plus tard, Debens va une nouvelle fois marquer pour permettre à Boninne de prendre l’avantage. Boninne rate les occasions de se mettre à l’abri et se fait punir par Vierdeels, qui égalise en fin de rencontre.

Bioul 2 – Achêne 2

Les visiteurs se font surprendre en tout début de match par Dechamps, qui fait 1-0. Au quart d’heure, Achêne va égaliser par Pairoux. À l’image de la première mi-temps, Bioul reprend l’avantage dès la reprise via Lorent, mais Beaujot égalise à la 51e. Le score n’évoluera plus.