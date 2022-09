Départ concluant des Namuroises

Une semaine après les Gembloutoises, les Namuroises entraient à leur tour en lice en championnat, samedi soir, dans le Limbourg. Et les filles de Dominique Colin n’ont, elles non plus, pas loupé leur départ. "Léa Hubeaux a commencé à la passe et s’en est tellement bien sortie que Morgane n’a pas eu voix au chapitre. Au libero, Pauline Rondiat a joué 1,5 set, avant de connaître un moment plus difficile et d’être remplacée par Zoé Lo Guasto, qui a signé une très bonne montée", explique le coach, qui était allé visionner l’adversaire à Limal, le week-end précédent. "On a essayé de mettre sous l’éteignoir leur numéro 13, une opposite qui marque beaucoup de points, en l’attaquant au service. Et on l’a bien fait, notamment via Noélie Denis, puis Louise Staquet, qui a aussi été performante en défense. Mais c’est Valérie El Houssine qui a mis le feu, lors du premier acte." Lors du set suivant, l’arbitre francophone expulsa le coach adjoint visité. "Là, ce sont nos centrales Sophie Pirlot et Lucie Rousselin qui ont fait un gros travail de fixation, tout en envoyant quelques prunes. Cela a permis à nos ailières de s’amuser. Et Valérie a terminé le set au service."

Mal embarquées dans le troisième, les Namuroises ont cru revoir le spectre des matchs de la saison dernière, quand elles gâchaient des avantages de 2 sets à 0. "On était menés 22-17 quand Sophie est passée au service. Et, un peu contre toute attente, elle nous a ramenés à 23-23. On a gagné le gros rallye qui a suivi et Noélie Denis a clôturé sur son service. Une très bonne affaire, ce transfert", se réjouit le coach, qui retrouvera bientôt la salle bougeoise, les travaux étant terminés.

Gembloux, de son côté, a confirmé son succès initial en allant s’imposer 1-3 à Helchteren (23/25, 20/25, 25/20, 21/25), dans une série dominée, pour l’instant, par des équipes francophones.