Nouveaux doublés de Fromont et Zingle, les premiers de Pierard, Ergot, Mollet et Autequitte

Parmi les cartons du week-end, on soulignera les doublés de Simon Pierard et Kentin Ergot pour le compte de Chevetogne sur la pelouse du Condrusien (1-6). Les Biesmois, qui se sont imposés sur le même score que les Coccinelles lors de la venue de Haversin, ont pu compter sur le doublé de Louis Mollet. Pour Flavion et Spy, Audric Zingle et Florent Autequitte en ont fait de même.

Voici le top 6 des meilleurs buteurs après la sixième journée de P1: