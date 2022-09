Ciney et Andenne continuent l’aventure

CINEY: De Jaeghere 5 (1x3), Jacques 17 (2x3), Gielen 15 (1x3), Malliar 20, Wutukidi 10, M. Balthazar 14, Henin 7 (1x3), Husson 3 (1x3), A. Baltazar 2.

Avec les Andennais, les Cinaciens sont nos deux derniers représentants namurois en Coupe AWBB. Ils joueront contre la R2 d’Aubel au prochain tour. "La première mi-temps a été plus laborieuse, mais dans l’ensemble, nous avons eu une belle réussite offensive, déclare le coach Balthazar. Nous avons pu déjouer leur zone. C’est une victoire qui fait du bien au moral, après nos deux revers en championnat."

Les Cinaciens prennent l’avantage d’entrée de jeu mais ils ne parviennent pas à faire le trou. La cause ? Ils commettent trop de faute sur le jeu en transition des Liégeois: 38-47 à la pause. Au retour des vestiaires, les erreurs de la première mi-temps ont été corrigées, ce qui permet aux Cinaciens de faire le break, via Malliar, Gielen et M. Balthazar.

Libramont 61 (+10) – Andenne 76

8-23, 14-22, 18-16, 11-15

ANDENNE: Chaufouraux 9 (1x3), Otte 8, Marée 7 (1x3), T. Beaujean 14 (3x3), Delva 21 (1x3), Kisenga 10, Grégoire 2, R. Beaujean 3 (1x3), Mercier 2.

Après un 0/3 en championnat, les Oursons ont retrouvé le moral grâce à leur victoire contre Libramont. "Le match s’est déroulé comme prévu, se réjouit le coach andennais, Pierre-Philippe Baeken. Nous avons été sérieux de bout en bout. La causerie de la semaine a porté ses fruits. Le train est de nouveau sur les rails."

D’entrée de jeu, les Andennais prennent leurs adversaires à la gorge et refont rapidement leur retard initial de 10 unités grâce aux impulsions de Marée: 8-23 à la 10e. Ils continuent sur leur lancée dans le deuxième acte en trouvant, à chaque attaque, un joueur esseulé pour prendre son shoot. Ils rentrent aux vestiaires avec une confortable avance: 22-45 à la pause.

En seconde période, les Oursons relâchent légèrement la pression et leurs adversaires en profitent, mais l’écart est trop conséquent: 40-51 à la 30e. Pas du goût du coach Baeken qui demande à ses gars de resserrer derrière. Chose faite dans le dernier acte, où l’équipe locale n’inscrit que onze points et voit leurs adversaires namurois s’imposer.

Braine 97 (+5) – Loyers 68

25-22, 28-18, 16-19, 23-9

LOYERS: Demars 14, Waterval 13 (2x3), Vanoverschelde 11, Casamento 5 (1x3), Badoux 3 (1x3), Pirlot 4, Bierman 12 (2x3), Massy 6.

Élimination surprise des Loyersois face à la R2 de Braine. "Nous avons eu des soucis partout, avoue Julien Marnegrave. À croire que la Coupe AWBB n’est pas faite pour Loyers. Avec 20 pertes de balle, on ne peut pas revendiquer grand-chose. C’est un off-day de l’équipe. Je souligne quand même l’excellente prestation des Brainois, qui ont été agressifs 40 minutes."

Si les deux formations au coude à coude dans le premier acte (25-22 à la 10e), les Loyersois vont lâcher prise par la suite, en faisant preuve de trop de laxisme en défense et en accumulant les pertes de balle et les mauvais choix devant: 53-40 à la pause. Au retour des vestiaires, les Rouges se prennent deux bombes sur la tête mais tentent de réagir via Vanovershelde (69-59 à la 30e). Seulement, ses efforts ne sont pas suivis par le reste de l’équipe, qui perd complètement pied dans le dernier quart.