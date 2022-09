24-26, 14-15, 10-13, 19-13, 4-11.

CINEY: Beguin, Ernoux 13, Van Meerbeeck, Laloux, Delire 16 (1x3), Bechoux 28 (3x3), Laurant 17, Vanhorsigh 4.

« Cette belle victoire peut servir de déclic, se réjouit la coach Fannie Vandesteene. Le discours d’avant-match était focalisé sur la défense, notre défaut en ce début de saison. On avait tendance à espérer les pertes de balle de notre adversaire au lieu de gagner des ballons. Sur cette rencontre, nous avons défendu en avançant afin de partir en transition avec enthousiasme. Certes, nous avons concédé 71 points, c’est de trop mais c’est dû à un corps arbitral très influent. Par ailleurs, j’ai pu compter sur quatre leaders offensives, également présentes en défense. Je suis persuadée que cette efficacité en attaque démarre de cette posture défensive. »

D’entrée de jeu, les Cinaciennes sont agressives à l’approche du panier et provoquent alors beaucoup de fautes (14 lancers-francs inscrits dans le premier quart). Elles prennent la tête mais sont tenues par des Anversoises adroites à distance (24-26, 10e).

Ensuite, Ciney continue d’alimenter le marquoir par des paniers près de l’anneau mais ne parvient à se détacher face aux "Cobras" tenaces et au niveau (38-41 au repos et 58-64, 30e).

Proche de la fin, Ciney n’arrive décidément pas à se mettre à l’abri et, à quinze secondes du buzzer final, Schoten rétablit la parité par une bombe venue de loin.

Les deux équipes doivent se départager en prolongation. « Dans celle-ci, les joueuses et moi-même avons réussi à éliminer la frustration. Le fait de marquer en premier nous a libérées et Bechoux a assuré en périphérie et aux lancers-francs. »