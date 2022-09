P1: C’est Loyers qui tient son premier succès

Vendredi soir, Dinant et Loyers visaient un premier succès. Au bout d’un match serré et très disputé, les trois points sont tombés dans l’escarcelle des Namurois (55-64). « Du caractère, un peu plus de sérénité, un jeu placé, une très bonne défense sont les raisons de notre succès, explique le coach loyersois Pierre Baudelet. Si le début fut en faveur de Dinant, en fin de partie et alors que c’était 52-51, nous avons profité d’un missile pour faire le break ».