Première défaite des Cinaciens

Ce but aurait pu mettre les Canaris dans les cordes, mais via le très remuant et rapide Kambuania, Givry inverse la tendance. À la 74e, après un effort sur l’aile gauche, ce dernier sert Gabiam dans l’axe pour l’égalisation. Quatre minutes plus tard, le passeur Kambuania se mue en buteur et punit Ciney en remportant son duel face à Monteleone.