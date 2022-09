Alors que Leuze s’est imposé 1-2 à Auvelais, Bossière-Gembloux B a réalisé une victoire importante (et à dix contre onze après l’exclusion de Tanguy Leyder) face à Jemeppe (3-1) pour rester deuxième à trois longueurs du leader leuzois. Arquet B (1-2 à Falisolle) et Taviers (battu 2-1 par Rhisnes B) occupent la même place au classement, juste devant les Chimistes.

Si Ligny B s’est imposé 5-2 face à Flawinne, la rencontre entre Namur B et Spy B a été arrêtée prématurément alors que les Écureuils menaient 0-4.

Deux partages sur le score de 3-3 ce dimanche, l’un à Émines, face à Saint-Germain, et l’autre à Floreffe, face à Moustier.

P3B: Première victoire de Sinsin

Vendredi soir, Sinsin n’a pas seulement ouvert la sixième journée de championnat. Les Chevaliers ont aussi, et surtout, ouvert leur compteur de points en en décrochant trois face à Loyers B (3-1).

Dimanche, il n’y a eu que trois équipes gagnantes dans les six autres rencontres. En effet, trois matches nuls sont à signaler: entre Faulx et Sclayn (1-1), entre Boninne et Miécret (2-2) et entre Bioul B et Achêne (2-2).

Ciney B a encore offert une démonstration, cette fois face à l’équipe B de l’ Union Dinantaise (10-0). Les deux autres vainqueurs du dimanche étaient en déplacement: Ohey à Bois-de-Villers (1-3) et le Condrusien B à Denée (1-3 également).

P3C: Les Métallos leaders et réguliers

Avec 22 buts marqués pour à peine 2 encaissés et 6 victoires en 6 matches, le bilan de Thy-le-Château est impressionnant. Vainqueurs vendredi soir à Somzée (0-2), les Métallos sont toujours solidement accrochés à leur poste de leaders, que ce soit du classement de la série C ou bien de notre Trophée de Régularité grâce à ce 25e match sans défaite.

Le podium est complété par Vencimont (tombeur de Rienne 1-2) et par Dinant (vainqueur 1-2 de Couvin B). Bièvre, qui a changé de coach en cours de semaine, s’est imposé face à Houyet (2-1).

Hastière, qui courait après un premier succès en championnat, a enfin été récompensé de sa patience. L’équipe l’a emporté 3-2 contre Biesme B. Beauraing B et l’ Ardennaise, en revanche, n’ont toujours pas eu ce plaisir. Les uns se sont inclinés face à Philippeville (1-3), les autres face à Nismes B (1-4). Enfin, il n’y a pas eu de vainqueur en Frontières et Pesche B (1-1).