Rochefort doit (enfin) confirmer

Les Rochefortois veulent regagner le devant de la scène. Les hommes de Yannick Pauletti savent que cela passera impérativement par une victoire samedi soir, à domicile, contre La Calamine. « On a vécu un début de saison compliqué, mais on peut enchaîner. Après les contre-performances du début de saison, on sait qu’à domicile, on ne peut pas perdre de points. On n’a pas le choix, on doit gagner », explique Dylan Rémy, le capitaine rochefortois.