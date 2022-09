Perot: « Je ne m’en fais pas »

Après leur premier succès à l’extérieur, dans les installations de Gosselies, les Mariembourgeois veulent enchaîner, samedi soir sur leur synthétique de Couvin, face à Jodoigne, le leader de la série. "Cette victoire à Gosselies a été conquise avec les tripes, lâche le médian fagnard, Romain Perot. Nous aurions dû nous mettre plus rapidement à l’abri mais moralement, ce succès fait du bien." Et d’avouer ne pas trop connaître son adversaire du jour. "Sans vouloir manquer de respect à Jodoigne, je ne connais personne de leur équipe. Mais après tout, nous sommes dans un championnat très ouvert où tout le monde peut battre tout le monde. Il suffit de prendre le résultat de Monceau qui va l’emporter 2-3 à Mons que l’on annonçait comme la grosse cylindrée de la série. Ou Tamines, qui perd à la maison 0-4 et qui l’emporte à Mons. Donc, je ne m’en fais pas. Finalement, l’équipe qui aura le plus de bouteille va s’en sortir."

Et en termes d’expérience, l’équipe mariembourgeoise n’en a pas beaucoup, avec énormément de jeunes. "À 28 ans, je fais partie des plus vieux du noyau, renchérit Romain. Mais je n’ai pas beaucoup de bouteille au niveau ACFF, j’ai surtout joué en P1. Eugène, Van Lerberghe et Hallaert sont plus âgés que moi et ont plus d’expérience à ce niveau. Tout comme Wackers et Deppe. Mais la jeunesse a également son avantage: on a envie de jouer au football, on amène de la créativité et de l’engagement. Et c’est comme ça que l’on doit faire la différence."

Jodoigne: un nouveau statut à gérer

C’est donc avec l’étiquette de leader sur les épaules que la RAS Jodoigne débarquera à Couvin. "Ce n’est pas une étiquette que l’on a choisie, prévient d’emblée le Namurois Jérôme Terwagne. En restant très humbles, on n’a pas demandé à avoir cette position en tête du classement mais on ne va pas cracher sur les victoires et on va tenter de continuer à gagner nos matches. Maintenant, le statut de Jodoigne a peut-être changé dans la tête de nos adversaires, mais pas dans la nôtre. On ne se focalise pas là-dessus, même s’il serait intéressant de rester invaincus pour la suite des événements. Mais les joueurs travaillent de la même manière et on n’a pas changé notre façon de faire. Le challenge actuel est de rester devant mais n’oublions pas que nous sommes toujours en phase de découverte de la série, c’est compliqué chaque semaine et il y a encore du lourd qui arrive."

Le refrain est connu: on ne change pas une équipe qui gagne, et Jérôme Terwagne ne déroge pas à la règle en convoquant le même noyau que ces deux dernières semaines. "Congosto et Reuter sont de retour à l’entraînement, on n’a plus de blessés et pas encore de suspendus, et les choix sont d’autant plus compliqués que tout le monde travaille à l’entraînement et mériterait de jouer. Pour le moment, une première équipe a été mise en place et elle est en forme, mais cela pourrait bien tourner à un mowment et j’aurai alors la chance de pouvoir remplacer des joueurs par d’autres de force égale."