P3C: Frontières - Pesche B, un derby athlétique ?

Suffisant pour signer un second succès cette saison ? Les Peschelots espèrent poursuivre sur leur lancée. "Contre Hastière, les équipes ont eu chacune leur mi-temps. Nous aurions pu enfoncer le clou un peu plus en fin de seconde mi-temps, mais la victoire est là et c’est le principal à domicile, se réjouit le coach Massimo Iseppi. Tout comme Hastière, Frontières sera un adversaire physique, avec de l’engagement. Ce match est un derby. J’ai confiance au groupe."

Un noyau privé de quelques éléments. "Si quelques blessés manquent, nous avons la chance d’avoir un plus gros noyau, avec quelques arrivées. Les automatismes ne sont pas encore là."

Au point de compromettre un quatrième match consécutif sans revers ?