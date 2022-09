P3B: Un derby compliqué entre Faulx et Sclayn

L’année dernière, Sclayn était sorti vainqueur du derby dans les deux confrontations mais Pierre-Olivier Janssen, l’entraîneur arrivé à Faulx de Faulx cet été, espère que la donne change. "Je ne connais pas vraiment l’équipe de Sclayn, je sais qu’elle fait un très bon début de saison et que c’est une équipe difficile à jouer, qui est capable d’ennuyer même les plus grands. Ce qu’on veut, c’est prendre un maximum de points pour se maintenir le plus vite possible. Notre groupe est quasi au complet, je n’ai que deux joueurs incertains pour dimanche. Nous ferons donc tout pour faire un résultat."