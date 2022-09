P2B: Duel des "G" et duel des extrêmes

Si Bastin et Servais sont blessés, le coach salue les retours de plusieurs joueurs. "Quevrin et Demarcin, qui ont disputé leur premier match à Molignée, bonifient le secteur offensif. Hanquet et Vander Veken rentrent de suspension, tandis que Nguea revient après deux semaines de maladie."

Invaincu depuis le début de la saison, Gedinne trône seul en tête après la défaite d’Anhée à Onhaye. "On part dans l’inconnu, précise Olivier Cornet. Pas question de sous-estimer les Gesvois. Il faudra jouer 90 minutes et pas se contenter d’une mi-temps comme contre Tarcienne. Il nous faudra sortir une grosse prestation, comme à Bioul et Assesse. On peut encore franchir un palier."

Les Ardennais seront coachés par Thomas Grandjean. "Je serai en effet absent. Je peux bien consacrer un week-end à mon épouse qui, depuis onze ans, doit composer avec le foot."

De Sa, en vacances, et Léonet, à l’infirmerie, ne seront pas du voyage.