Le succès à Rebecq a-t-il été le déclencheur attendu, le vrai départ de la saison des Unionistes ? Un peu tôt pour parler de spirale positive mais les deux succès consécutifs ont remis les hommes d’Olivier Defresne sur les bons rails. "Nous avons fait le plein de confiance et nous travaillons plus sereinement, confirme le coach biesmois. Nous nous déplacerons sans trop de pression". Comme ce sera le cas chaque journée, l’opposant est de taille. "C’est du costaud, difficile à bouger. Verlaine est invaincu et a pris la totalité des points à domicile". Même si tout son noyau ne sera pas encore sélectionnable, le T1 namurois pourra jouer sur la concurrence. "Elle est positive et je sens qu’elle revient aux entraînements". Un atout pour les Namurois. Comme le sera certainement Axel Dheur, de retour depuis deux semaines, soit depuis les deux succès namurois. Un hasard ? "Je me mets simplement au service de l’équipe, répond l’Andennais. Nous restons sur deux beaux succès. Ce n’était pas une question d’acquérir le rythme de la D2 qui n’est pas tellement différent de la D3. IL n’y a pas d’adversaire vraiment faible et nous ne gagnerons aucune rencontre aisément, constate Axel Dheur, qui croisera le gardien Robin Dengis avec qui il a évolué à Liège. Nous devons tous nous sentir impliqués. Je sens que nous sommes meilleurs que la saison dernière avec des transferts qui nous apportent un plus". Un dernier "gros coup" n’est d’ailleurs pas à exclure. Depuis lundi, l’ex-ailier de Zulte Bryan Verboom s’entraîne avec les Merles. Affaire à suivre donc.