Je suis en effet passé de quatre à zéro journée de suspension, assorti d’un sursis de deux matchs. J’ai compris que j’avais été un peu grossier envers l’arbitre, lorsqu’il m’a brandi la jaune. J’ai voulu aller lui en parler après la rencontre, mais je n’en ai pas eu l’occasion. J’ai pu m’exprimer ce mercredi, en plaidant que j’avais été très correct jusque-là pendant le match. Et chaque fois qu’il nous avait arbitrés auparavant.

Onhaye a connu quatre exclusions en autant de matchs. Comment l’expliques-tu ?

On est une équipe qui aime bien mettre de l’intensité dans les duels et je pense que ça passe moins bien dans cette série. Si je prends l’exemple de la seconde jaune de Greg, dimanche passé, je suis sûr qu’il ne l’aurait jamais reçue la saison dernière. C’est différent cette année, c’est comme ça. C’est à nous d’être un peu moins rugueux, de trouver le juste milieu. Mais il y a aussi eu pas mal de malchance et d’incompréhensions, lors de certains faits de match. Comme sur la rouge de Josué, qui a finalement écopé d’une journée au lieu de six.

En attendant, vous accumulez les absences pour recevoir des Taminois en pleine confiance, après leurs récents résultats.

Oui, mais on ne peut pas dire qu’on est déforcés. On a un bon noyau, dont chacun des éléments a assez de qualités pour en remplacer un autre. Tamines est évidemment une bonne équipe et, avec le changement de président, tout le monde veut sûrement se montrer chez eux. Il faudra se méfier, mais on ne se laissera pas faire. On est prêts, pour essayer de les battre.

Vous n’avez pas encore réussi à garder le zéro, en championnat.

On en a parlé ce jeudi. On reste costauds derrière, mais on doit s’améliorer au niveau de la communication, pour éviter les petites erreurs évitables, dont profite souvent l’adversaire, comme Jodoigne le week-end dernier.

Et le club des Alloux, que représente-t-il pour toi ?

C’est particulier, car c’est le club de cœur de mon enfance, y ayant joué jusqu’à 13 ans. Mon papa y a travaillé aussi, notamment en organisant des tournois. Et puis, je connais bien Antonio Rosa, qui était mon coach chez les espoirs de Charleroi, ainsi que quelques joueurs comme Maistriaux ou Basile Mathy. Raison de plus pour tenter de l’emporter ce samedi soir !