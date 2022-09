Cyril Delaite a un club et des filets à défendre

"Arquet a une excellente équipe et a été plus fort que nous. Mais notre première défaite ne remet rien en question. On a perdu mais on reste troisième, à un point des deux premiers. Il n’y a rien d’alarmant, déclare un Cyril Delaite serein… mais revanchard. De temps en temps, il n’y a rien de mieux qu’une petite claque pour se remettre les pieds sur terre. Ce 4-0 va me rebooster !" Pour autant, le portier dinantais n’est pas du genre à se mettre la pression de garder le zéro. "Je n’ai pas encore encaissé à domicile et c’est une très bonne chose, reconnaît-il. Trois clean sheets en cinq matches, c’est une bonne moyenne mais je n’y prête pas trop attention. Si l’on gagne 2-1, pour moi c’est bon aussi. Le principal reste de s’imposer." Que les supporters mosans se rassurent: leur gardien compte toujours ne rien laisser passer. Après tout, cela reste le job de Cyril. Un job qu’il apprend également aux jeunes du club. "On m’a proposé d’être l’entraîneur des gardiens des U8 aux U19 de la Dinantaise, c’est une tâche que j’apprécie beaucoup. Et suivre les enfants en match le samedi et le dimanche matin est gratifiant", confie celui qui a commencé le foot à Anseremme et qui, avant de rejoindre Ciney, Rochefort puis Neffe, avait migré au FC Dinant où il avait parmi ses coaches un certain Maxime Laloux. "Et je côtoyais déjà des joueurs comme Quentin Capouet ou Léopold Granville. Depuis tout petit, on se suit tous. C’est aussi ce qui fait qu’on s’entend si bien à l’Union", ajoute le gardien-entraîneur qui dispose lui aussi d’un TK en la personne de Vincent Macors. "C’est la première année qu’il m’entraîne. Il fait un travail qui m’aide beaucoup avant chaque match, et ça porte ses fruits."