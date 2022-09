Sambreville veut braver l’inconnu

Après avoir goûté aux saveurs de la victoire contre les Citizens de Haine-Saint-Pierre et Futsal Piéton, les Namurois aimeraient repartir de l’avant. "Car cette première défaite n’a rien d’alarmant, précise le joueur-entraîneur sambrien, Dylan Boucha. Nous sommes tombés sur plus fort que nous, simplement. De plus, nous n’avons pas joué à notre niveau, en raison d’un effectif réduit. Un résultat positif aurait été du bonus."