Moment "historique" pour le club cinacien, que ce premier match d’une de ses équipes masculines au niveau supra provincial. Une "première" qui verra les hommes de René Malengreaux affronter des Waremmiens tombeurs des autres promus de Lesse & Lhomme (3-0), le week-end dernier. "Je connais un peu le fonctionnement de ce club, pour y avoir entraîné. Il y aura beaucoup de jeunes en face, avec pas mal d’entraînement dans les jambes, pointe le coach condrusien. Ce ne sera pas facile, forcément. D’autant que, de notre côté, on n’a pas encore acquis la vitesse de jeu de la division. On tentera de mettre nos propres armes en avant. Offensivement, je trouve qu’on est bien, par exemple. Mais on pourrait mieux faire au niveau du service. Notre principal avantage, c’est la cohésion, car nos garçons évoluent ensemble depuis quelques années."

Hormis l’arrivée de Gaël Renier, d’Ohey, le noyau cinacien n’a en effet connu aucune modification. "On ne voulait pas chambouler toute l’équipe. Au moins, la sauce avait déjà pris et on a misé sur cela, sachant que notre objectif serait le maintien. N’oublions pas non plus qu’on est montés en étant deuxièmes, suite au renoncement de Namur. On va surtout se concentrer sur les concurrents directs et chercher à gratter des points, pour éviter les places descendantes (NDLR: seule la 10e le sera, Gembloux étant forfait général)."

Une salle pas adaptée

Si le groupe, qui accueille le jeune Lénaïk Devresse (P2) pour les matchs réserves, sera au grand complet pour cette entame, les conditions de préparation ne sont pas optimales. Au grand dam du coach. "Ils ne s’entraînent qu’une fois par semaine. Ce qui ne serait pas trop grave si, au moins, on pouvait le faire correctement, c’est-à-dire dans la salle où l’on joue nos matchs. Et pas dans une petite annexe du complexe, sans aucun recul pour travailler les services et avec un filet accroché aux espaliers, à l’ancienne", regrette René Malengreaux, qui n’est pas mieux loti avec sa N3 dames, contrainte de s’exiler un lundi sur deux à Hamois (d’autres équipes du club doivent, elles, se rendre au collège Bellevue à Dinant). Comme d’autres, le hall sportif cinacien est à saturation, en attendant la concrétisation de son extension, d’ici quelques années. "Mais nous regrettons que la répartition des salles et horaires soit figée, quel que soit le développement respectif des clubs locataires. Cela se fait, dans d’autres Communes", font remarquer les dirigeants d’un club représenté au niveau national depuis quelques années.