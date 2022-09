La belle promotion de Matteo Melotte

Matteo Melotte, lui, ne tenait pas ce discours, à la sortie de l’hiver. Mais, à l’approche de l’automne, il a eu la joie d’être recruté par une de ces équipes prisées par de nombreux jeunes. Le coureur de Fernelmont fera partie de la formation continentale Bingoal-Sauces Pauwels Wallonie Bruxelles Development Team en 2023.

"C’est vrai que je n’espérais pas cela en début de saison, explique le coureur de l’équipe Ser’Vélo Team, celle de Laurent Servais. Mais, au fil des mois, comme je voyais que j’obtenais des résultats, je me suis dit que cela pouvait devenir un objectif."

Objectif atteint, puisque l’ancien professionnel Christophe Detilloux, qui y est directeur sportif, l’a contacté. "Dans la foulée, j’ai participé à la Route des Géants, une épreuve internationale (reprise en catégorie 1 dans le calendrier de l’Union Cycliste Internationale) et je m’y suis classé quatorzième."

De quoi convaincre encore plus les dirigeants de l’équipe wallonne de le reprendre.

"Sur cette course, dans le final, derrière la bonne échappée de huit hommes, il y a eu de nombreux contres pour tenter d’aller chercher les meilleures places d’honneur, explique-t-il. J’arrive finalement pour la treizième place et je termine deuxième du sprint du peloton. J’étais encore frais, en fin de course. J’avais monté les côtes à mon rythme, en veillant à ne pas me cramer. J’étais vraiment content de ce Top 15, car c’était mon premier résultat au niveau international."

Des kermesses pour terminer la saison

Il n’a pas su en obtenir d’autres le week-end passé, sur l’Empereur des Juniors, à Coxyde, une autre course UCI de catégorie 1. "J’étais pourtant bien, sur la première étape, celle des pavés et des monts. Nous n’étions plus qu’une cinquantaine en tête, en direction de l’arrivée. Malheureusement, j’ai été victime d’une crevaison à dix kilomètres du but. Et, sur la dernière étape, j’ai eu un problème mécanique, qui m’a contraint à changer de vélo."

Il n’aura plus de courses internationales d’ici la fin de la saison. "Je vais finir sur des kermesses, mais très motivé par la perspective de 2023 et de mon arrivée chez Bingoal-Sauces Pauwels Wallonie Bruxelles Development Team. C’est une satisfaction énorme, d’avoir été repris dans cette structure et je veux bien préparer ma première saison chez les espoirs."